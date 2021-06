Як вчити англійську мову з дитиною: дієві способи

Як вчити англійську мову з дитиною? У якому віці починати? Цими питаннями рано чи пізно задається більшість батьків. Аби допомогти тобі розібратися, Ранок у Великому Місті знайшов відповіді на ці питання.

Універсальної відповіді на це питання не існує. Кожна дитина – це унікальна особистість зі своїм «біологічним годинником». Тож вік, коли варто починати вивчення іноземної мови, треба підбирати індивідуально.

Втім існують два основні підходи до цього питання. Який із них обрати – вирішувати тобі.

1. Чим раніше тим краще

Прихильники такої точки зору упевнені, що діти з народження і приблизно до 5 років легко засвоюють будь-які мови. Так само природньо, як і свою рідну.

2. Не раніше, ніж у 7 років

Ті, хто дотримується цієї теорії, вважають: не варто мучити малюка незрозумілими словами. Адже, якщо дитина не знаходиться в англомовному середовищі постійно, іноземна мова не засвоїться сама собою. Тож нема сенсу витрачати на це час і сили.

Дивитися мультфільми англійською – це чудовий спосіб розпочати вивчення мови. І дарма ти думаєш, що син або донька нічого не зрозуміють.

Діти мають розвинену мовну інтуїцію. Саме тому вони легко здогадуються про значення слів, просто спостерігаючи за поведінкою, інтонаціями та емоціями мультяшних героїв.

Втім деякі фахівці радять спочатку подивитись мультфільм рідною мовою, а вже потім – переглядати його англійською. Тож спробуйте обидва способи і оберіть той, що підходить саме вам.

Подивитись мультфільми англійською онлайн можна на багатьох ресурсах, зокрема на сайті Lelang.

Діти пізнають світ через гру. Чому б не використати цей факт для вивчення іноземної мови?

У твоїх силах зробити так, щоб англійська асоціювалася у чада з веселими іграми та хорошим настроєм.

Якщо вчити нові слова у такий спосіб, примушувати дитину не доведеться. Навпаки, вона сама буде просити ще трішки погратися.

Ідеї для ігор можна знайти в інтернеті, наприклад, на сайті Puzzle English.

Дієвими та цікавими будуть і рухливі ігри. Наприклад, ти говориш слово англійською, а малюк виконує зазначену дію.

Дітям легше запам’ятовувати слова, коли вони бачать, про що йдеться. Саме тому є сенс використовувати асоціативні карточки, на яких наочно зображені фрукти, овочі, предмети побуту тощо.

Можна купити готовий набір, а можна зробити його самостійно. Для цього скачай з інтернету красиві зображення, роздрукуй на кольоровому принтері та підпиши англійською мовою.

Також можеш скористатися онлайн-словником у картинках. Наприклад, на сайті Anglomaniacy.

Більшість із нас вважає, що спочатку треба вивчати літери, потім – слова, потім граматику. І вже тільки після того пробувати розмовляти. Насправді усе навпаки.

Задумайся. Діти спочатку вчиться розмовляти рідною мовою, і вже потім вчаться нею читати і писати. Саме тому починати вчити англійську з граматики – не найкраща ідея.

Малюкам важко надовго концентрувати увагу. Саме тому не варто змушувати сина чи доньку вчитися цілу годину поспіль. Краще розбий заняття на кілька частин по 10-15 хвилин.

Також намагайся частіше змінювати види активностей. Наприклад, 5 хвилин дивіться мультфільм, 5 хвилин учіть слова, 10 хвилин грайте в гру.

Бажаємо твоїм дітям успіху у вивченні англійської мови. Користуйся цими порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП серіалів для вивчення англійської.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.