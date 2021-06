Нектарин – штучний персик? Користь і шкода соковитого фрукта

Корисні властивості та шкода нектарина – звідки з’явився цей фрукт, чим він відрізняється від персика та чи варто його їсти.

Нектарин – це різновид персика.

Він з’явився в результаті природної мутації дерев, тож рука людини та генна інженерія до його появи абсолютно непричетні.

Тим більше, як окрема культура нектарин був зафіксований ще на початку XVII століття. А тоді людство не могло навіть уявити технології ГМО.

Обережно варто вживати нектарин тим, хто має такі проблеми зі здоров’ям:

Фото: Pixabay

