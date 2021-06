Без них не обійтись. Модні шорти на літо 2021

Модні шорти – один із головних предметів базового літнього гардеробу. На їх основі можна створити безліч стильних образів, які підкреслять красу фігури і не будуть сковувати рухів.

Які ж саме жіночі шорти в моді цього сезону? Головні тренди та фото ми зібрали в матеріалі.

Велосипедки несподівано увірвались до світу високої моди. Сьогодні такі шортики можна побачити не лише на велотреку, але й на модних подіумах і вулицях великих міст.

Цей сміливий тренд сподобається тим модницям, які не бояться першими вдягати гостромодні речі.

Із велосипедками можна створити несподівані й дуже оригінальні багатошарові образи.

Але будь обережна – такі шортики підкреслюють усі нюанси фігури, бажані і не дуже.

Ще один зухвалий літній тренд – шкіряні шорти.

Воні ідеально підійдуть молодим жінкам, які хочуть похизуватися фігурою та підкреслити свою екстравагантність.

Поєднуй шкіряні шорти з однотонними топами і вільними футболками без декору. Серед взуття краще зробити ставку на масивні кросівки або кеди.

А от джинсові шорти – максимально універсальний варіант, який підійде кожній із нас.

Адже вони добре сідають на будь-яку фігуру і відмінно комбінуються з різними варіантами футболок і сорочок.

Тим більше, що влітку 2021 дизайнери пропонують чимало актуальних моделей з деніму.

Особливу увагу радимо звернути на шорти-бойфренди, подовжені моделі до коліна та варіанти з бахромою чи необробленим нижнім краєм.

Бермуди – це шорти вільного крою довжиною до коліна.

Свою назву вони отримали завдяки Бермудському архіпелагу, який в колись був британською колонією.

У ті часи такі шорти носили британські військовослужбовці.

А сьогодні їх просто обожнюють красуні з усього світу.

Бермуди – річ дуже універсальна. Їх можна вдягнути і на пляжну вечірку, і на напівформальні ділові переговори.

Не можеш визначитися, що обрати – шорти чи спідницю? Тоді цей тренд для тебе.

У моду повертається оригінальний предмет гардеробу, який поєднує в собі спокусливість міні-спідниці та зручність шортів.

Крутий аутфіт можна створити, поєднавши шорти-спідницю із майкою та яскравими аксесуарами: рюкзаком, сонцезахисними окулярами та бейсболкою.

Поєднання жакета із шортами в тон – це справжній хіт літа 2021. І це дійсно саме те, що тобі потрібно, якщо хочеш виглядати неперевершено.

Поєднувати його ми рекомендуємо з однотонним кроп-топом та елегантним взуттям.

Сміливо вибирай костюм із шортами. Упевнені, він стане твоїм улюбленим.

Фото: Pexels

