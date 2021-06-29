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ICTV Ранок 29.06.2021 14:40
29.06.2021 14:40
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Що саджати у липні 2021: список овочів і трав


Що потрібно посадити у липні, щоб мати хороший врожай? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Список садових робіт на липень вражаючий.

Дні в липні, хоч і зменшуються кожну добу на кілька хвилин, все одно найдовші в році.

Тому багато всього можна встигнути зробити в саду і на городі.

То що саме слід саджати саме в липні?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Які овочі саджати у липні

Редис — можна посіяти в липні з інтервалом 2 тижні. Світловий день стає коротшим, але коренеплоди все одно зростуть соковитими і ніжними, якщо в грунті буде досить азоту;

Дайкон — Ця японська редька з великим коренеплодом має ніжний смак і славиться величезним запасом вітамінів. Якщо сіяти дайкон у липні, а зібрати в жовні, він чудово збергіатиметься аж до весни;

Горох, квасоля, боби — На початку липня також можна ще раз посіяти кущову квасолю ранньостиглих сортів, якщо ви хочете отримати в якості врожаю не самі боби, а молоді стручки-зеленці. Якщо попереду спекотне літо, рослина вимагатиме регулярного поливу.

горох фото

Столовий буряк — Для його посадки краще всього вибирати сонячні місця і подбати про хороше розпушування. Також не слід забувати про своєчасний і помірний полив.

Капуста — Ну, як обійтися без обов’язкового складника кожного салату? На початку липня можна висаджувати ранні сорти капусти білокачанної, а протягом місяця – пекінської.

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Броколі — Зазвичай броколі висаджують двічі — навесні і на самому початку липня. Тим більше, що вона з успіхом витримає осінні заморозки і буде “плодоносити” до середини осені.

Які трави саджати у липні

  • Кріп;
  • Крес-салат;
  • Шпинат;
  • Рукола;
  • Петрушка і цибуля-порей.

петрушка фото

Нагадаємо, раніше ми публікували посівний календар садівника і городника на липень 2021.

Фото: Pexels

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Теги: город, поради
29.06.2021 14:40



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