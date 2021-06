Модне взуття на літо 2021: які моделі стануть хітами в цьому сезоні

Красиве та модне взуття – це важливий аксесуар, без якого аж ніяк не обійтися.

Вдало підібрана модель може як доповнити модний лук, так і стати його ключовим акцентом.

Яке саме взуття буде у тренді влітку 2021 року? Дізнавайся в матеріалі.

Плетене та в’язане взуття – одна із головних модних новинок цього літа.

Якщо у попередніх сезонах такою могла бути лише платформа, то тепер у техніці макраме та в’язання виконане взуття загалом.

Плетене взуття ідеально виглядатиме не лише на морському курорті. Вдягай його у місті, щоб додати до свого луку нотку літньої розслабленості.

Адже шаленому ритму мегаполісу цього так сильно не вистачає!

Ажурні в’язані чобітки чи босоніжки з елементами макраме – що обереш саме ти?

Лофери вже встигли надійно прописатися в гардеробах модниць. А цього літа їх прикрашатиме шнурівка.

Таке взуття чудово підійде на прохолодну погоду (адже літо не завжди балує нас справжнім теплом).

Тепер твоїм довгим прогулянкам нічого не завадить.

Один лише погляд на туфлі «Мері Джейн» перенесе тебе в безтурботне дитинство.

Адже майже такі ти носила, коли ходила в молодші класи.

Тепер вони знову в моді – але вже для дорослих красунь.

Модель зі стійким каблучком, круглим або квадратним носком та ремінцем на щиколотці вдало доповнить твій офісний лук.

Гадаємо, що в’єтнамки ти звикла носити лише на пляж. Але цього літа дизайнери радять переглянути цей підхід – і вдягати їх у місті.

Поєднуй їх із асиметричними довгими спідницями та вільними сукнями.

І не забудь доповнити незвичайний аутфіт стильними сонцезахисними окулярами. Вони завершать образ та зроблять його максимально гармонійним.

Хоча на модний подіумах було чимало взуття з квадратним мисом, мешканкам міст більше полюбилися саме гостроносі моделі.

Причому, це можуть бути не лише туфлі на високих підборах, але й босоніжки на маленькому каблуку та навіть балетки.

Колір і наявність декору при цьому гратимуть другорядну роль а от носок – головну.

Цей суперкмфортний тренд знову повертається на модний Олімп, чому ми дуже раді. Адже платформа – ідеальна альтернатива незручним підборам.

З таким взуттям можна створити найрізноманітніші кобмінації. Спробуй доповнити масивними босоніжками легеньку романтичну сукню або образ у стилі спорт-шик.

Упевнені, результат тебе порадує.

Фото: Pexels

