Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 27.06.2021 09:37
27.06.2021 09:37
Поділитися

Календар садівника-городника на липень 2021: сприятливі дні для посіву


Місячний посівний календар садівника і городника на липень допоможе вибрати найкращий час для роботи на городі та в саду. 

Коли варто попрацювати на присадибній ділянці, а коли краще зайнятися іншими справами?

Читай у матеріалі.

Місячний календар садівника-городника на липень 2021

Сприятливі дні: 4, 7, 13-15, 19-23, 27 червня. 

Несприятливі дні: 2, 9-11, 17, 24-24 червня. 

Календар садівника-городника на липень 2021

Сприятливі дні для робіт у саду та на городі

4 липня: Сприятливий день для посадки коренеплодів і овочів. Рекомендується посів цвітної капусти, броколі, квасолі, кореневої петрушки, селери, крес-салату, шпинату.

Можна поливати город, полоти бур’яни та вносити добрива.

7 липня: Гарна пора для висадки дерев і кущів.

Можна збирати врожай, який дозрів, і відправляти його на зберігання чи переробку.

13-15 липня: Період чудово підходить для посіву декоративних рослин.

Рекомендується проводити посів, полив та внесення добрив.

А от замочувати насіння та сіяти огірки зараз не варто.

19-23 липня: Період добре підходить для всіх садово-городніх робіт.

Посаджені сьогодні плодові дерева радуватимуть великим врожаєм протягом довгих років.

27 липня: Відмінний час для посіву, посадки, пересадки овочів і зелені.

А от обробляти сад і город від шкідників сьогодні не варто.

Також по темі: Чудодійні паростки: чим корисна мікрозелень та як її вирощувати Чайний гриб або модна комбуча: що це за напій і в чому полягає його користь Місячний календар на липень 2021 – сприятливі та несприятливі дні

Тепер ти знаєш, у які дні краще займатися садом і городом.

Зберігай посівний календар на липень 2021 і заглядай у нього щоразу, коли плануєш попрацювати на городі.

Нагадаємо раніше ми розповідали, як доглядати за фіалкою.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: город, місячний календар
27.06.2021 09:37



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати