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ICTV Ранок 25.06.2021 15:28
25.06.2021 15:28
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Як обрати смачну полуницю: поради та лайфхаки


Як обрати смачну та стиглу полуницю без нітратів? Ранок у Великому Місті зібрав найкращі поради та лайфхаки.

  • Якщо хочеш придбати справді смачну та полуницю – вирушай не в супермаркет, а на ринок.

Зазвичай там хороший вибір, і продається в основному товар вітчизняного виробництва.

полуниця фото

  • Обирай пружні, не подавлені ягоди зі свіжими зеленими хвостиками.

У такій полуниці найкраще зберігається вітамін С та інші корисні речовини.

  • Зверни увагу на аромат ягоди.

Натуральна стигла полуниця має яскраво виражений приємний запах. Якщо ж ягода не пахне – висока ймовірність того, що її виростили на хімії.

Також по темі: Що приготувати з полуниці? Прості та оригінальні страви Як приготувати спаржу: найкращі страви Солодка черешня: корисні властивості ягоди
  • Перед покупкою спробуй ягоду на смак.

Якщо вона має металевий присмак – у жодному разі не купуй. Адже це означає, що в ній міститься забагато нітратів.

  • Не намагайся придбати найбільшу полуницю. Адже велика – ще не означає, що смачна.

Часто крупні ягоди містять забагато води і добрив. Тож краще обирати полуничку середнього або дрібного розміру – зазвичай вона солодша та ароматніша.

Але не забувай, що існують різні сорти полуниці, і кожному з них свій властивий свій розмір.

полуниця фото

  • Звертай увагу не лише на колір та аромат полуниці, але й на насіння, що знаходяться на її поверхні.

Якщо воно випукле – швидше за все, ягода ще не зовсім дозріла. А от якщо дещо заглиблене – полуниця повністю стигла.

Як вибрати безпечну полуницю без нітратів – відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості полуниці.

Фото: Pexels

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Теги: корисні поради
25.06.2021 15:28



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