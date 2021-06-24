ТОП-5 корисних властивостей оливкової олії

Чим корисна оливкова олія – лікувальні властивості продукту.
Ще з часів Античності оливкова олія вважається даром богів. І справді, це ліки, які подарувала людям сама природа.
Серед інших рослинних олій, вона виділяється високим вмістом вітамінів A, B, D, E, а також мононенасичених жирних кислот. Завдяки цьому, оливкова олія прискорює метаболізм, легко засвоюється та позитивно впливає на організм.
Корисні властивості оливкової олії
Оливкова олія для серця
Оливкова олія – це натуральний засіб для профілактики хвороб серцево-судинної системи, навіть таких серйозних, як інфаркт та інсульт.
Справа в тому, що вона містить рекордну кількість мононенасичених жирних кислот Омега-3.
Саме ці речовини не дають атеросклеротичним бляшкам відкладатися на стінках судин, ба більше – знищують ті, що вже є.Також по темі: Прянощі з ароматом моря: корисні властивості розмарину Чим корисна вода та скільки потрібно пити її на день Чим замінити майонез у салаті: 5 ідей корисних заправок
Оливкова олія від онкології
В оливковій олії містяться сквалени – це речовини, які уповільнюють зростання злоякісних пухлин.
В Японії їх використовують для збільшення ефекту від хіміотерапії, а також для профілактики онкології.
Оливкова олія для краси
Олія оливи – відмінний протизапальний і зволожувальний засіб. Саме тому красуні ще з давніх-давен використовували її для шкіри.
Маски з додаванням оливкової олії уповільнюють процес старіння, розгладжують зморшки та роблять шкіру більш красивою та шовковистою.
І ще запобігають фотостарінню, захищаючи від шкідливого впливу сонячних променів.
Для жіночого та чоловічого здоров’я
Корисна ця олія і для тих, хто мріє про поповнення в родині. Вона покращує стан маткових труб і яєчників та благотворно впливає на гормональний фон у жінок.
Варто споживати оливкову олію і чоловікам, адже вона покращує кровообіг органів малого тазу і завдяки цьому покращує чоловічу силу.
Для нервової системи
Оливкова олія – це потужне джерело линолієвої кислоти, яка стимулює вироблення нервових клітин.
У результаті покращується пам’ять, пришвидшується реакція та стають міцнішими нерви.
Оливкова олія – протипоказання
Оскільки оливкова олія чинить жовчогінну дію, бережно вживати оливкову олію варто людям, які страждають на холецистит або жовчнокам’яну хворобу.
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