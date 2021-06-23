Елегантна простота. Стильні зачіски на довге волосся, які легко повторити

Власницям довгого і розкішного волосся зазвичай доволі просто підібрати собі зачіску, адже варіантів не злічити!

Щоправда, не завжди є час на забавки із резинками та невидимками перед дзеркалом.

А розпущені локони чи усім звичний хвіст вже, ну, дуже набридли.

Що робити в такому випадку?

Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Ми підготували ТОП модних у 2021 зачісок, які виглядатимуть особливо красиво на довгому волоссі.

Прості зачіски на довге волосся

Зібрані пасма

Один з найпростіших способів прибрати волосся з обличчя, але залишити його розпущеним — це підколоти на потилиці передні пасма.

Так, буде і зручно, і елегантно.

Якщо знайдеш кілька хвилин, аби накрутити легенькі локони, то можеш з такою зачіскою іти хоч на офіційний прийом.

Також елементу святковості додасть масивна заколка чи бантик.

Хвіст із буффоном

Не проходь повз цієї зачіски.

Вона чудово пасуватиме для ділової зустрічі або стильної вечірки і додасть тобі не лише елегантного вигляду, а й внутрішньої впевненості.

Найголовніше — її можна легко та швидко відтворити.

Зачісуємо назад пучок волосся на верхівці. Обробляємо лаком, робимо начісування. Згортаємо у джгут на потилиці і заколюємо. Всю масу волосся збираємо в хвіст, зав’язуємо резинкою. Одне з пасм, узятих з хвоста, обертається довкола резинки. Заколюємо кінчик шпилькою. Якщо волосся неслухняне, можна ще раз побризкати лаком. Готово!

Французькі косички

Якщо ти одразу згадала школу і банти, то ми тебе розчаруємо — не про такі колоски іде мова.

Наші виглядатимуть більш елегантно.

Отже, об’ємні колоски:

Злегка зволожуємо волосся пінкою; Робимо проділ і приступаємо до плетіння першого колоска; Праву частину волосся ділимо на три невеликі рівні пасма; Одну накладаємо на іншу і «ведемо» плетіння до самих кінчиків волосся; В процесі не забуваємо вплітати в колосок волосся з бічних пасм; Фіксуємо готові косочки шпилькою.

Волога укладка

Якщо встигаєш висушити волосся, не панікуй — 2021 приніс тренд на ефект вологості.

Із такою зачіскою не лише на подіум чи на обкладинку глянцу, а й на роботу можна.

Ефект “щойно вийшли з душу” дуже елегантно виглядатиме на довгомих косах.

А створюється вона взагалі без зайвих зусиль.

Розподіли мус по кожній прядці і дай підсохнути природним шляхом. Зачеши волосся назад і вуа-ля — ти фешн-діва!

Низький хвіст

Ця проста й невибаглива зачіска підійде і для робочих буднів, і для розкішних вечірніх образів.

Неважливо, збереш ти волосся у хвіст максимально акуратно чи зовсім недбало, — це все одно виглядатиме стильно!

Зав’яжи хвіст шовковою хустинкою або перетвори його в низьку косичку. Стильна зачіска готова!

Сподіваємось, сьогодні ми вкотре довели тобі, що елегантність — у простоті й природності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як робити зачіски на романтичне побачення.

Фото: Pexels

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