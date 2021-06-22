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ICTV Ранок 22.06.2021 10:27
22.06.2021 10:27
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Перші гроші: де можна заробити школяру


Ранок у Великому Місті зібрав список, де можна заробити школяру. Читай уважно, можливо, уже сьогодні ти матимеш перші власні гроші.

Коли ти ще школяр, то навряд чи можеш розраховувати на офіційну роботу. Хоча тобі ще й не треба. Однак можна постаратися і знайти підробіток, щоб мати більше кишенькових грошей.

Де можна заробити школяру: ТОП-10 ідей

– роздавати листівки;

– розклеювати рекламу;

– вигулювати домашніх тварин;

– розпочати вести свій блог, можливо, тобі вдасться стати популярним, і ти зможеш заробляти на рекламі;

– копірайтер/рерайтер. Але тут ти зможеш заробити лише тоді, якщо добре знаєш мову і граматику;

– стати кур`єром;

– писати коментарі. Таку роботу можеш пошукати в інтернеті;

– влаштуватися аніматором;

– мити авто;

– обробляти фотографії.

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Звичайно, це ще далеко не все, на чому ти можеш заробити. Можливо, у твоєму місті поблизу дому є кав’ярня, попросися до них попрацювати деякий час.

Також варто було б порадитися з батьками. Ймовірно, саме вони тобі підкажуть, як вчинити правильно.

Але Ранок у Великому Місті рекомендує тобі більше розвиватися і навчатися новому. Адже у сучасному світі затребувані ті, хто багато знає та вміє.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про бізнес-ідеї з мінімальним стартовим капіталом.

Фото: Pexels

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Теги: гроші, заробіток, підробіток, школяр
22.06.2021 10:27



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