Індійський штам косить світ? Чого варто боятися українцям

Новий індійський штам коронавірусу, який отримав назву “Дельта”, стає домінантним у світі.
Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я.
Цей варіант коронавірусу вже поширився в щонайменше 80 країнах.
Окрім Індії, на “Дельту” припадає більшість нових випадків COVID-19 у Великобританії, Індонезії, Сінгапурі та Росії.
Зовсім скоро “індійський” штам може накрити й Україну.
Чого варто боятися
“Дельта” або “індійський” штам на 60% заразніший за “Альфу” (варіант, який вперше виявили у Великій Британії) заявляють в Науково-дослідницькому інституті Скриппса, США.
Оцінки експертів різняться, утім ВООЗ називає “Дельту” “особливо небезпечним”, виходячи з динаміки поширення штаму.
А шотландські вчені припускають, що мутант з Індії вдвічі збільшує ризик госпіталізації з COVID-19.
Активне поширення в Росії
“Дельта” нині косить Росію.
Там зафіксували найвищий рівень захворюваності коронавірусом за останні чотири місяці.
Це понад 17 тисяч нових інфікованих щодня.
Причому більше дев’яти тисяч випадків COVID-19 припадають на Москву.
За словами мера російської столиці Сєргєя Сабяніна, агресивний штам “Дельта” підхопили 89% з тих, хто захворів у Москві.
Слід зважати, що це дані офіційної статистики МОЗ РФ, яке приховує реальний масштаб катастрофи.
Утім епідситуація настільки критична, що низка регіонів Росії вирішили ввести обов’язкову вакцинацію від COVID-19 працівників сфер торгівлі, послуг, транспорту, охорони здоров’я, культури, а також держслужбовців.Також по темі: Новий штам коронавірусу прийде з Москви? Свіжі новини про пандемію COVID-19 Коли при коронавірусі необхідна госпіталізація? Усе, що важливо знати Атака на Pfizer. Хто і навіщо намагається дискредитувати американську вакцину від коронавірусу
Коли індійський штам може дістатися України? Як уберегти себе?
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як індійський штам поширився в Росії.
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