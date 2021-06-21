Рішення делікатної проблеми. Список продуктів, що мають послаблювальну дію

Наше здоров’я на пряму залежить від того, що ми їмо.

Саме тому важливо знати, як про корисні властивості, так і про особливі ефекти продуктів, які ми вживаємо найчастіше.

Наприклад, каші швидкого приготування, міцний чай та шоколад можуть викликати запор.

А, хто хоч раз стикався із цією неприємною проблемою, точно не захоче потворити це знову.

Саме тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку продуктів, що мають послаблювальну дію.

Читай і занотовуй.

Продукти, що мають послаблювальну дію

З рослинною клітковиною

Грубі рослині волокна не лише стимулюють рухову активність товстої кишки, а й є природніми пробіотиками.

Тобто використовуються в якості джерела живлення “корисної” кишкової мікрофлори.

До них відносяться:

Овочі і фрукти в сирому, відвареному і запеченому вигляді;

Випічка з борошна грубого помелу, тобто виготовлена з неочищеного насіння злаків;

“Грубі” розсипчасті каші з перлової і гречаної крупи, вівса (не плутати з вівсяними пластівцями), булгур, кіноа тощо;

М’ясо;

Сухофрукти, особливо — чорнослив і курага.

З цукристими речовинами

Друге місце в нашому списку займають цукристі речовини та продукти, що їх містять — буряковий і тростинний цукор, мед, незбиране молоко, варення, солодкі фрукти і соки з них.

Вуглеводи, які є в їх складі, за рахунок своєї високої молекулярної маси, залучають у кишківник велику кількість рідини, що посилює проносну дію.

Органічні кислоти

Органічні кислоти збільшують виділення рідини в кишківнику, що неодмінно обертається послаблювальною дією.

До них слід віднести:

кефір, причому не свіжий, а одно- або дводенний;

кисле молоко, сироватка, кумис та інші кисломолочні продукти малої жирності;

кислі фруктові та овочеві соки (томатний, ревеневий);

морси.

Сіль

Оселедець, солоні овочі, солонина та ікра містять велику кількість хлориду натрію та інших солей.

А це означає, що вони теж наділені послаблювальним ефектом, адже:

сіль повертає рідину в кишківник і сприяє розрідженню його вмісту.

Жири

У багатьох продуктах міститься жир, який полегшує процес дефекації.

До жирного “проносного” відносять:

вершкове масло, вершки і сметану жирністю 27% і вище;

риб’ячий жир і рибу жирних сортів;

сало, жирну свинину, баранину та інші види м’яса;

майонез, жирні соуси і підливки;

рослинні олії: соняшникова, оливкова, кукурудзяна, рапсова;

Варто розуміти, що лікувати запори або просто вводити у свій раціон проносні продукти потрібно лише після консультації з лікарем!

Для прикладу, груба клітковина, про яку ми говорили на початку, протипоказана при гострих запальних процесах в шлунку і кишківнику.

А вживання продуктів, що містять органічні кислоти, може призводити до підвищення кислотності шлунка.

Тож перед тим, як самостійно складати свій раціон, подбай про своє здоров’я і звернися до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми називали продукти з високим вмістом антиоксидантів.

Фото: Pexels

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