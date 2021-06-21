Не лише бритва. 5 способів позбутися небажаного волосся на тілі

Як позбутися небажаного волосся на тілі.

Подразнення й швидке відростання щетини – такими є результати гоління станком.

Бритву називають найгіршим методом депіляції.

Проте багато жінок продовжують користуватися саме цим способом.

Ранок у Великому Місті дізнався, як позбутися небажаного волосся інакше, і вже готовий поділитися результатами.

5 способів позбутися волосся на тілі

Спеціальний крем

Такий метод усуває волосся ззовні, але не руйнує саму волосяну цибулину.

Процедура минає безболісно, але не гарантує тривалого ефекту.

Крем може викликати подразнення.

Тому перед застосуванням необхідно перевірити, як на нього реагує ваша шкіра.

Ваксинг

Розтоплений віск допоможе видалити зайві волосини на відносно тривалий час.

Процедуру проводять у салоні, але можна спробувати і в домашніх умовах.

Розтоплений гарячий віск потрібно накласти на шкіру за напрямом росту волосся.

Після цього поверхню покрити паперовою смужкою.

А потім проти напрямку росту волосся цю смужку треба різко зняти.

У такого способу є свої мінуси.

Він дещо болючий, а залишки воску на шкірі складно видаляються.

Щипчики та епілятори

Епіляція щипчиками – теж доволі болісна процедура.

А ще вона вимагає дуже багато часу.

Після видалення волосинки можуть вростати у шкіру.

Є і альтернатива пінцету – епілятори.

Це спеціальні електропристрої, які висмикують волосся.

Проте недоліки у них такі ж, як і в щипчиків.

Шугаринг

Спосіб подібний до ваксингу. В основі процедури – карамельна або цукрова паста.

Після неї рідко з’являється подразнення шкіри.

Через те, що паста виготовляється з натуральних інгредієнтів, метод повністю екологічний і безпечний.

Лазерна епіляція

Процедуру проводять лише в салонах краси. Лазерна епіляція потребує кількох сеансів.

Мінус такого методу – його ціна. Проте результат відмінний.

Адже волосся видаляється не на місяці, а на роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси східних жінок.

Фото: Pexels

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