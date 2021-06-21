Бабусі й дідусеві на втіху. Вітання з народженням онучки

Привітання з народженням онучки для бабусі та дідуся українською мовою в прозі, віршах і СМС.
Поява на світ нового життя — це завжди велика подія.
Почуття трепету та щасливого хвилювання переповнюють у цей день не лише новоспечених батьків, а й бабусів та дідусів.
Вони зовсім скоро повернуть свою енергійність та непосидючість, щоб бавитись із малечою і наповнювати її дитинство казкою.Також по темі: Радість для дідуся і бабусі. Привітання з народженням онука Краш, хайп, крінж і не тільки: словничок для розуміння дітей і онуків Для щасливих молодят. Весільні привітання у віршах, прозі та листівках
Привітай своїх знайомих, друзів та рідних з народженням внучки.
Ранок у Великому Місті допоможе.
Привітання з народженням онучки
Привітання у віршах
Ангел з небес спустився,
У вашому домі оселився.
Тепер ви маєте внучку гарненьку,
Хай буде вам вона здоровенька.
***
Янголятко народилось
І життя усіх змінилось.
Внучка хай росте щаслива,
Ніжна, добра і красива.
Доля хай її балує,
Подарунки хай дарує.
Хай в житті усе вдається,
Нехай радісно сміється.
***
Зросте принцеса дуже стрімко
І скаже своє перше слово.
Хай дівчинка сміється дзвінко
І в неї буде все чудово!
Привітання у прозі
Як втішно — народилася внучка, ще одна дівчинка у вашій родині. Ми раді привітати вас, бабуся з дідом, адже тепер у вас з’явилося ваше «Червоне сонечко», яке буде гріти вам ваші душі і радувати своїм веселим сміхом. Умилений вам і хороших незабутніх хвилин поруч з онукою.
***
Вітаю з цією прекрасною подією, з народженням онучки. Від усього серця хочу побажати Вашій дівчинці всього найкращого, найсвітлішого і найщасливішого. Хай ангел береже Вашу внучку, нехай Господь вбереже від бід всю її сім’ю, нехай дівчинка завжди буде найбільшою радістю, втіхою й гордістю для Вас!
***
Напевно, дуже приємно усвідомлювати, що діти подарували вам онуку. Є можливість знову відчути ці ніжні почуття, тримаючи в руках свою крихітку. Внучка — це справжнє диво! Вітаю Вас! Хочеться побажати Вам довгих років, щоб здоров’я не підводило, і життя всіляко допомогало виховати онуку — справжньою леді!
***
Вітаю з народженням онучки. Нехай дівчинка росте веселою, щасливою, доброю, милою і талановитою у всьому. Нехай крихітку чекають великі події, успіхи, радості і перемоги. Нехай вона стане для Вас найщирішою радістю і гордістю, а Ви для неї завжди залишайтеся джерелом світла і доброї надії.
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Поява такої чудової і милої крихти в сім’ї – це не тільки гордість батьків, але і турбота для вас, бабуся й дідусь. Нехай ваша дівчинка поверне вам колишню енергію, молодість, допоможе забути про проблеми і хвороби. Нехай внучка, немов тепле сонечко загляне у ваші серця і розбудить у вас колишніх енергійних непосид!
Короткі СМС-привітання
З онукою вас! Ця «штучка» ще дасть вам можливість посміятися і поплакати. Відсіпайтеся, попереду вас чекають безсонні ночі і багато пригод!
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Вітаю з новонародженою онукою! Бажаю безперервного потоку позитивних емоцій, зворушливих моментів і милих історій.
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Ти вже бабуся,прийми мої вітання! Час по-тихеньку починати пекти пироги, варити борщ, в’язати і шити на машинці – треба ж буде чогось навчити онуку!
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Від усієї душі вітаю з народженням Вашої онучки. Хай Бог пошле дівчинці міцного здоров’я та безмежного щастя!
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Нехай внучка росте незвичайною і чудовою, радує і допомагає, турбується і підтримує. Нехай буде гордістю і опорою. Вітаю!
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з народженням внука.
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