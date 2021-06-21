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ICTV Ранок 21.06.2021 07:05
21.06.2021 07:05
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Бабусі й дідусеві на втіху. Вітання з народженням онучки


Привітання з народженням онучки для бабусі та дідуся українською мовою в прозі, віршах і СМС.

Поява на світ нового життя — це завжди велика подія.

Почуття трепету та щасливого хвилювання переповнюють у цей день не лише новоспечених батьків, а й бабусів та дідусів.

Вони зовсім скоро повернуть свою енергійність та непосидючість, щоб бавитись із малечою і наповнювати її дитинство казкою.

Також по темі: Радість для дідуся і бабусі. Привітання з народженням онука Краш, хайп, крінж і не тільки: словничок для розуміння дітей і онуків Для щасливих молодят. Весільні привітання у віршах, прозі та листівках

Привітай своїх знайомих, друзів та рідних з народженням внучки.

Ранок у Великому Місті допоможе.

Привітання з народженням онучки

Привітання у віршах

Ангел з небес спустився,
У вашому домі оселився.
Тепер ви маєте внучку гарненьку,
Хай буде вам вона здоровенька.

***

Янголятко народилось
І життя усіх змінилось.
Внучка хай росте щаслива,
Ніжна, добра і красива.

Доля хай її балує,
Подарунки хай дарує.
Хай в житті усе вдається,
Нехай радісно сміється.

бабуся з онучкою фото

***

Зросте принцеса дуже стрімко
І скаже своє перше слово.
Хай дівчинка сміється дзвінко
І в неї буде все чудово!

Привітання у прозі

Як втішно — народилася внучка, ще одна дівчинка у вашій родині. Ми раді привітати вас, бабуся з дідом, адже тепер у вас з’явилося ваше «Червоне сонечко», яке буде гріти вам ваші душі і радувати своїм веселим сміхом. Умилений вам і хороших незабутніх хвилин поруч з онукою.

***

Вітаю з цією прекрасною подією, з народженням онучки. Від усього серця хочу побажати Вашій дівчинці всього найкращого, найсвітлішого і найщасливішого. Хай ангел береже Вашу внучку, нехай Господь вбереже від бід всю її сім’ю, нехай дівчинка завжди буде найбільшою радістю, втіхою й гордістю для Вас!

***

Напевно, дуже приємно усвідомлювати, що діти подарували вам онуку. Є можливість знову відчути ці ніжні почуття, тримаючи в руках свою крихітку. Внучка — це справжнє диво! Вітаю Вас! Хочеться побажати Вам довгих років, щоб здоров’я не підводило, і життя всіляко допомогало виховати онуку — справжньою леді!

немовлятко фото

***

Вітаю з народженням онучки. Нехай дівчинка росте веселою, щасливою, доброю, милою і талановитою у всьому. Нехай крихітку чекають великі події, успіхи, радості і перемоги. Нехай вона стане для Вас найщирішою радістю і гордістю, а Ви для неї завжди залишайтеся джерелом світла і доброї надії.

***

Поява такої чудової і милої крихти в сім’ї – це не тільки гордість батьків, але і турбота для вас, бабуся й дідусь. Нехай ваша дівчинка поверне вам колишню енергію, молодість, допоможе забути про проблеми і хвороби. Нехай внучка, немов тепле сонечко загляне у ваші серця і розбудить у вас колишніх енергійних непосид!

Короткі СМС-привітання

З онукою вас! Ця «штучка» ще дасть вам можливість посміятися і поплакати. Відсіпайтеся, попереду вас чекають безсонні ночі і багато пригод!

***

Вітаю з новонародженою онукою! Бажаю безперервного потоку позитивних емоцій, зворушливих моментів і милих історій.

***

Ти вже бабуся,прийми мої вітання! Час по-тихеньку починати пекти пироги, варити борщ, в’язати і шити на машинці – треба ж буде чогось навчити онуку!

бабуся з онучкою фото

***

Від усієї душі вітаю з народженням Вашої онучки. Хай Бог пошле дівчинці міцного здоров’я та безмежного щастя!

***

Нехай внучка росте незвичайною і чудовою, радує і допомагає, турбується і підтримує. Нехай буде гордістю і опорою. Вітаю!

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з народженням внука.

Фото: Pexels

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Теги: день народження, привітання
21.06.2021 07:05



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