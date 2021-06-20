Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 20.06.2021 11:21
20.06.2021 11:21
Поділитися

Зелені свята 2021: як святкують Трійцю православні


Коли Трійця 2021: дата та традиції святкування.

Свята Трійця — одне з дванадцяти найбільших свят у церковному календарі.

Воно завжди відзначається у теплу пору, проте не має постійної дати.

То коли продовжать весняні святкування православні і католики?

Ранок у Великому Місті усе розповість.

Також по темі: Сезон шашликів: як вибрати якісне м'ясо і навіщо перевіряти термін придатності вугілля? Календар садівника-городника на червень 2021: сприятливі дні для посіву Четверта хвиля коронавірусу? Що чекає на Україну після травневих свят

Все про Зелені свята 2021

Що це за свято?

У свято Трійці згадується та прославляється зішестя на апостолів Святого Духа у вигляді вогненних язиків.

Після цього вони раптово навчилися зцілювати і пророкувати, а також заговорили різними мовами, щоб нести кожній людині на землі Слово Боже.

Трійцею це свято називається тому, що саме цього дня світові відкрилася вся повнота дії Пресвятої Трійці — Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.

апостоли фото

Дата Трійці 2021

Відзначаються так звані Зелені свята у неділю, на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння.

У православних цьогоріч Трійця припадає на неділю, 20 червня. У католиків — на 30 травня.

Чому православні та католики святкують у різні дні?

Для початку, слід відповісти на питання, що мучить і заплутує вже не одне покоління поспіль.

Чому ж католики і православні святкують у різні дні?

Святкують вони одного дня, проте за різними календарями. На Заході –  за григоріанським, а на Сході –  за юліанським.

Все це через реформу папи Римського Григорія ХІІІ, який вирішив виправити неточності у юліанському календарі — він відставав аж на цілих 10 днів.

Але православна церква на цю ініціативу не погодилась.

православна церква фото

Традиції свята – чого не можна робити

  • Вважається, що на у день Святої Трійці не варто призначати весілля.
  • Як і на інші великі християнські свята, не можна шити, пекти і працювати на городі;
  • Не бажано одному йти в ліс або на поле чи водити туди худобу;
  • Не можна купатися у водоймах, інакше, за давніми повір’ями, русалки затягнуть на дно;
  • Думати про погане, заздрити і злитися на когось теж не слід.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вихідні в червні 2021.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: релігія, свята, традиції
20.06.2021 11:21



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати