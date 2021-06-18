Гід по вину: яке як смакує і з чим подавати

Біле або червоне, сухе чи напівсолодке — яке вино як смакує, та з чим його краще подавати.

Пляшечка вина може зробити твою вечерю більш вишуканою, додати у життя романтики або просто прикрасити святковий стіл.

Проте, щоб сповна відчути різнобарвний букет смаків цього благородного напою, про нього потрібно взнати більше.

Які види вина бувають? Як кожне з них смакує та з чим за етикетом його потрібно подавати?

Ранок у Великому Місті стане твоїм персональним сомельє і детально про все розповість!

Різні види класифікації вина

За вмістом спирту

Перед тим, як перейти до всім відомих сухих і солодких, червоних та рожевих видів вина, поговоримо про його міцність.

А вона залежить від того, скільки соку було використано у виготовленні напою.

Правило тут просте: чим більш зрілою була ягода на момент переробки, тим більш міцним вважаєтся вино.

Через це вина із спекотних регіонів зазвичай найміцніші.

Гаразд, із алгоритмом розібрались, а тепер до видів.

За вмістом спирту українці розрізняють:

столові вина — виготовляються без додавання спирту;

кріплені вина — при їх виробництві допускається використання спирту-ректифікату;

ароматизовані вина — готуються із використанням спирту-ректифікату, сахарози, а також настоїв окремих частин різних рослин по спеціальній рецептурі.

За кількістю цукру

У процесі бродіння дріжджі переробляють цукор у спирт.

Залежно від того, скільки цукру залишилося у вині, і поділяють цей напій на кілька категорій.

сухе вино — вміст природного цукру з виноградних ягід мінімальне — до 4 грамів на літр;

напівсухі / напівсолодкі вина — це такі, в яких природного цукру до 50 грамів на літр. Для отримання даних категорій процес бродіння переривають до його завершення;

натуральне солодке вино — природного цукру після приготування залишилося більше 50 грамів на літр.

За наявністю вуглекислоти

Ще простішою за попередню є наступна класифікація.

У процесі бродіння утворюються бульбашки CO2. Залежно від того, чи залишилися вони в пляшці чи ні, розрізняють дві категорії вина:

ігристі вина

тихі вина

Завдяки бродінню у герметичних посудинах під тиском, ігристі вина були насичені вуглекислим газом природнім шляхом.

Ну, а ті, які були насичені ним штучно, називаються газованими або шипучими винами.

За кольором

Розподіл вина за кольором є набільш відомим і знайомим кожному.

На перший погляд, воно досить просте, але і тут є свої тонкощі.

Червоне вино — із темних сортів винограду. Свій відтінок напій отримує з шкірки ягід, у якій містяться особливі фарбувальні пігменти, що називаються антоціани;

Біле вино — цей напій отримують, використовуючи сорти ягоди із світлою шкіркою.

Рожеве вино — принцип його приготування схожий із червоним. Тільки при віджиманні винороби трохи чаклуюють, вчасно обмежуючи кількість соку, щоб колір у напою вийшов не такий насичений.

Також вина розрізняють за сортом винограду й витримкою.

Але щоб не заплутувати тебе нескінченими типами класифікації, ми побажаємо тобі обрати улюблене вино й сповна насолодитись ним, немов спражній гурман.

Для цього потрібно розуміти, як із чим смакувати різні види вина.

З чим пити вино?

Червоні вина

Сухе червоне вино добре поєднується з м’ясом, птицею і твердим сиром.

Напівсухе червоне підходить до м’яса, овочевих страв, а також до твердих сирів.

Напівсолодке добре підкреслює смак різних десертів, фруктів і випічки.

Солодке вино подають із солодкими десертами, випічкою та фруктами.

Білі вина

Якщо червоне вино вважається ідеальним супутником м’яса, то біле асоціюється із рибою. Але не все так просто.

Біле сухе відмінно поєднується з морепродуктами, сирами, птицею і несолодкими десертами.

До білого напівсухого підійдуть морепродукти, овочеві страви і салати, а також різні види сирів.

Напівсолодке біле добре відтіняє смак солодких десертів, фруктів, легких салатів і випічки.

Солодке вино поєднується з фруктами, сирами, десертами і випічкою, а також з легкими салатами.

Рожеві вина

У випадку з рожевим закуски класифікують за іншим принципом, а саме по країні виробництва напою:

Рожеве із США добре поєднується з десертами, фруктами і молодими сирами.

До французького підійдуть морепродукти, сири і фрукти.

Іспанське відмінно підійде до пасти, птиці та різних сирів.

Італійське — до морепродуктів і легкої риби.

Німецьке поєднується з сирами і фруктами.

Грузинське подають із морепродуктами, дичиною і м’ясом.

Рожеве із Чилі добре відтіняє смак легких паштетів і закусок.

Аргентинське — з фруктами і десертами.

Португальське рожеве вино підійде до десертів, морепродуктів і салатів.

Тепер, коли ти відчуваєш себе, як спражній сомельє, обирай своє улюблене вино й вживай цей благородний напій правильно!

Нагадаємо, раніше ми публікували гід по вітамінах.

Головне фото: Pexels

Софія Сукач

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