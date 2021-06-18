Бюджетний суперфуд: корисні властивості та прихована небезпека курячих яєць

Корисні властивості яєць – чому варто включити їх до раціону і як це зробити правильно.

Яйця – одні з найкорисніших продуктів, адже містять понад 100 корисних речовин. Зокрема, вітаміни А, групи В, Е, РР і такі мікроелементи як калій, фосфор, кальцій, натрій, залізо.

Саме тому їх сміливо можна назвати бюджетним суперфудом.

Корисні властивості яєць

Для мозку

До складу яєць входить корисний лецитин. Ця речовина ефективно покращує кровообіг у мозку.

Результат – хороша пам’ять і відсутність склерозу до глибокої старості.

Для кісток

Курячі яйця – один із лідерів за вмістом оспіваного Монатіком вітаміну D 🙂

Він справді необхідний нашому організму, адже допомагає засвоюватись кальцію, зміцнює кістки та сприяє формуванню міцного скелету.

Цінне джерело білку

Білок – це цінний «будівельний матеріал» для організму, зокрема – для м`язів.

А в яйці міститься найбільш біологічно цінний вид білку. Він засвоюється навіть краще, ніж той, що міститься у молоці та м`ясі!

Для красивого волосся

Жовтки курячих яєць – відмінне джерело холіну. Ця жироподібна речовина покращує загальний стан нашого організму, а особливо – підтримує красу і довжину наших локонів.

У тих, хто починає регулярно вживає яйця, волосся почитає рости значно швидше.

Рекомендована норма холіну для жінок – 430 грамів, а для чоловіків – 550. Одне яйце містить приблизно 300 грамів.

Для хорошого зору

Додати яйця до свого раціону варто і заради здоров’я очей.

Адже в них містяться лютеїн і зеаксантин знижують ризик катаракти та сприяють гострому зору.

Небезпечні властивості курячих яєць

Аби отримати від яєць лише користь і не нашкодити організму, зверни увагу на небезпечні властивості курячих яєць.

Ризик сальмонельозу

На шкарлупі яєць можуть знаходитися збудники сальмонельозу. Ця небезечна хвороба викликає сильну інтоксикацію організму, діарею, зневоднення, а у разі ускладнень – навіть зараження крові.

Тому яйця варто вживати тільки після термічної обробки, а перед приготуванням – ретельно мити.

Джерело холестерину

Точки зору різних вчених і лікарів на це питання різняться. Дехто запевняє, що яйця містять багато «поганого» холестерину, інші ж упевнені, що холестерин у яйцях лише корисний.

Поки науковці не дійшли до однозначної відповіді, радимо яйця їсти, але в міру.

На думку американських кардіологів, безпечна доза – це 7 яєць на тиждень, або ж 1 яйце на день. Дотримуйся її – і отримаєш від цього продукті лише користь.

Алергени

Яйця – це алерген. У декого вони можуть викликати висип на обличчі, нудоту, кашель та інші неприємні симптоми.

Тож якщо після вживання яєць ти зазвичай почуваєшся не дуже добре, то варто обмежити їх споживання. А також звернутися до лікаря-алерголога, який призначить необхідні тести на індивідуальну непереносимість.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати курячі яйця.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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