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ICTV Ранок 17.06.2021 15:56
17.06.2021 15:56
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Ягода, яку недооцінюють: цілющі властивості шовковиці


Корисні властивості шовковиці, про які більшість із нас навіть не здогадувалася, а дарма.

Шовковиця росте у багатьох мешканців сіл і невеличних містечок, втім, далеко не кожен знає, наскільки ця ягода корисна.

Вона містить цілий спектр вітамінів (А, С, РР, групи В, К), та мікроелементів (калій, залізо, магній). А головне – це один із найдієвіших природних імуномодуляторів.

Корисні властивості шовковиці

Від проблем з кишечником

Шовковиця корисна і для тих, хто страждає на діарею, і для тих, у кого часто бувають запори.

Річ у тому, що у стиглому вигляді вона має виражений проносний ефект. А от якщо їсти недозрілі ягідки, то отримаєш протилежну дію.

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Для судин і серця

Шовковиця багата на ресвератрол – це потужний антиоксидант, що знижує ризик пошкодження кровоносних судин і утворення тромбів.

Регулярне вживання кількох пригоршень шовковиці на день – чудова профілактика гіпертонії, інсульту та інфаркту.

Для нервової системи

Ягоди шовковиці — смачний і дієвий антидепресант.

Вони здатні швидко заспокоїти, зняти нервову напругу та допомогти зібратися з думками.

А якщо вживати відвар із сухих ягід перед сном – отримаєш ще й виражений снодійний ефект.

шовковиця фото

Для кісток

Шовковиця багата на кальцій, залізо, вітамін К, магній і фосфор.

Все це в комплексі робить її відмінним засобом для підтримки кісткової тканини, зниження ризику виникнення остеопорозу та передчасного старіння кісток.

Від застуди

Ця смачна солодка ягідка – лідер із вмісту вітаміну С, який активно стимулює імунну систему.

А завдяки потужним антисептичним властивостям шовковиця допомагає швидко подолати застуду, зняти запалення та вивести з організму токсини.

Кому не можна їсти шовковицю – протипоказання

  • Індивідуальна непереносимість
  • Схильність до діареї
  • З обережністю варто вживати хворим на цукровий діабет.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості персиків.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
17.06.2021 15:56



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