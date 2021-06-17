Мікс комфорту та вишуканості: чоловіча мода на літо 2021

Що носять чоловіки влітку 2021? Ранок у Великому Місті зібрав головні модні тренди.
Хтось із чоловіків слідкує за модою більше, хтось менше, проте ми певні — виглядати стильно та вишукано прагне більшість.
Особливо, в теплу пору.
Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про головні чоловічі тренди поточного сезону.
Чоловіча мода на літо 2021
Літні бермуди
Почнемо із головного тренду цього сезону — коротких повсякденних штанів, або так званих бермудів.
Напевно, такі шорти є в гардеробі кожного чоловіка.
Вони практичні, зручні, а цього літа ще й неймовірно стильні!
Мінімалізм
Від шортів, які змінюють свій фасон чи не кожного сезону, ми різко перейдемо до стабільної класики.
Так, мова про елегантні чоловічі костюми базових відтінків.
І пам’ятай: що мінімалістичніше — то краще.
Стильні бомбери
Влітку 2021 дизайнери роблять велику ставку на бомбери.
Ці куртки перебрались у наш гардероб просто з авіаційних сил США.
Вони не лише комфортні та практичні, а й мега стильні.
А їх злегка розширені рукави додадуть твоєму образу дух свободи та шарм польоту.
Широкі штани
Як би там не було, але комфорт — головний тренд цього літа.
І це стосується не лише курток та шортів.
Навіть штани набули розміру XXL!
Мова йде, як про класичні, так і про джинсові моделі.
Лляні костюми
Літо — це насамперед про легкість та безпосередність.
Тому дизайнери взялись суміщати ці дві прекрасні асоціації з буденністю та формальністю.
І в результаті отримали стильний та комфортний лляний костюм.
І навіть, якщо подібний фасон не твоє, варто звернути увагу на актуальні цього сезону лляні тканини.
Модні кольори для чоловіків
- Класичні чорний та білий
- Пастельні тони
- Яскраві відтінки літа
Нагадаємо, раніше ми назвали головні антитренди чоловічої моди у 2021 році.
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