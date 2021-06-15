Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 15.06.2021 09:03
15.06.2021 09:03
Поділитися

Для щасливих молодят. Весільні привітання у віршах, прозі та листівках


Як привітати молодят з одруженням?

Ніщо не спроможне зупинити кохання — навіть пандемія коронавірусу.

Хоч, і в камерному колі найближчих, проте весільний сезон 2021 розпочинається!

Поспішай привітати знайомих молодят із цим важливим та особливим днем.

Оригінальні та приємні слова Ранок у Великому Місті бере на себе.

Привітання з весіллям українською мовою

Привітання з весіллям у віршах

Ми з днем весілля вас вітаєм,
Всього найкращого бажаєм:
Щоб в злагоді щасті жили,
Щоб одне одного любили,
Щоб були щедрі і багаті,
Дитячий сміх лунав у хаті.
Щоб весело вам вдвох жилося,
Щоби добро у вас велося!

***

На весільнім рушнику
Стоїте ви нині,
Ще сьогодні вільні ви –
Завтра вже – родина.
Хай міцна буде сім’я,
Хай цвіте кохання,
Тільки пісня солов’я
Хай вас будить зрання.

Також по темі: Найкраще — попереду! Привітання з випискою з пологового будинку Накидки, банти та багато блиску: модні весільні сукні 2021 Маленька принцеса з’явилася! Привітання батькам з народженням донечки

***

Сердечно вітаємо вас, молодята,
З щасливим шлюбом, веселим святом;
Щоб вам довіку в добрі купатись,
Кохати вірно, не розлучатись.

Щоб вечорами не сумували,
В нових колисках дітей гойдали,
Щоб вас втішали сини і дочки
І в хорі лунали їх голосочки.

Щоб горе й невдачі вас обминали,
А друзі та рідні не забували;
Щоб із завзяттям ви все робили,
Жили сто років і не старіли.

Щоб вами пишалась велика родина,
Життя ваше спільне цвіло, як калина,
Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали,
На золотому весіллі гуляли!

***

День єдиний у житті
Лиш такий буває,
Вас із створенням сім’ї
Наш народ вітає,
Як у небі голуби
Наші наречені,
Вам з роси, і вам з води
Побажаєм нині.

весільна естетика фото

***

Щастя вам бажаєм, молодята,
І кохання — цілий океан,
Щоб добра нажили ви багато
Та по дітях виконали план.
Щоб своє гніздечко будували
І любились, наче голуби,
Щоб подружні ваші дні минали
Без печалі, смутку та журби.

Привітання з весіллям у прозі

Любі молодята, нехай доля буде до вас прихильною. Залишайтеся завжди щасливими, улюбленими і бажаними. Хай добрий ангел оберігає ваше сімейне гніздечко від усіх бід та невдач і лебедина вірність вічно буде з вами.

***

Справжня любов – це безмежний океан, у якому приємно тонути; це вогонь пристрасті, який зігріває, не обпалюючи; це дороге марочне вино, яке з року в рік стає більш солодким і міцним. Збережіть це почуття на все життя, адже немає більшої цінності в нашому світі, ніж щира, чиста і взаємна любов. Гірко!

гірко нареченим фото

***

Наші любі, з весіллям вас! Пам’ятайте, що якщо у людини поранена одна нога – вона шкутильгає, якщо дві ноги – вона взагалі не може ходити. А якщо ноги зачіпаються одна за одну – вона шпортається. Тому бажаємо вам завжди жити дружно, в злагоді та любові, а головне – берегти один одного. Нехай ваше сімейне вогнище невпинно горить, а ви не забувайте підкидати в нього дрова!

***

Молодята, сьогодні у вашому житті відбувся великий переворот. Нехай він принесе вам лише щастя, море позитивних емоцій, чудових, незабутніх моментів. Бажаємо, щоб кожна мить була наповнена почуттями, а в домі щоб панував сімейний затишок і дзвінкий дитячий сміх!

***

Дорогі молоді. від усього серця вітаю Вас зі вступом у законний шлюб та створенням сім’ї! Дружба і кохання – два найпрекрасніші почуття. Нехай вони будуть такими ж міцними й тривалими, як і Ваше життя. Живіть у любові, щастя і радості, нехай у Вас будуть здорові і життєрадісні діти. В добрий час, дорогі! Гірко!

Короткі СМС-привітання з весіллям

У день вашого весілля, дорогі молодята, хочу побажати вам довгого і щасливого подружнього життя. Нехай завжди, коли ви разом, вам буде солодко, і тільки сьогодні – ГІРКО!

***

З весіллям вас, дорогі молодята! Нехай медовий місяць розтягнеться на все життя.

***

Зі святом, молодята! Хочеться побажати не тільки довгих сімейних років життя, але й вміння побудувати той корабель, який зможе витримати протягом них, будь-шторм.

молодята фото

***

Новоспечені молодята! Бажаю вам менше лаятися і більше цілуватися. Міцної вам любові, великого достатку та, звісно, діточок як зірочок!

***

З весіллям вас, щасливі молодята! Сьогодні ваші очі сяють коханням, тож будьте такими закоханими одне в одного протягом усього життя!

Вітальні листівки з весіллям

вітальна листівка для молодят

***

***

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: весілля, одруження, привітання
15.06.2021 09:03



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати