Для щасливих молодят. Весільні привітання у віршах, прозі та листівках

Як привітати молодят з одруженням?
Ніщо не спроможне зупинити кохання — навіть пандемія коронавірусу.
Хоч, і в камерному колі найближчих, проте весільний сезон 2021 розпочинається!
Поспішай привітати знайомих молодят із цим важливим та особливим днем.
Оригінальні та приємні слова Ранок у Великому Місті бере на себе.
Привітання з весіллям українською мовою
Привітання з весіллям у віршах
Ми з днем весілля вас вітаєм,
Всього найкращого бажаєм:
Щоб в злагоді щасті жили,
Щоб одне одного любили,
Щоб були щедрі і багаті,
Дитячий сміх лунав у хаті.
Щоб весело вам вдвох жилося,
Щоби добро у вас велося!
***
На весільнім рушнику
Стоїте ви нині,
Ще сьогодні вільні ви –
Завтра вже – родина.
Хай міцна буде сім’я,
Хай цвіте кохання,
Тільки пісня солов’я
Хай вас будить зрання.
***
Сердечно вітаємо вас, молодята,
З щасливим шлюбом, веселим святом;
Щоб вам довіку в добрі купатись,
Кохати вірно, не розлучатись.
Щоб вечорами не сумували,
В нових колисках дітей гойдали,
Щоб вас втішали сини і дочки
І в хорі лунали їх голосочки.
Щоб горе й невдачі вас обминали,
А друзі та рідні не забували;
Щоб із завзяттям ви все робили,
Жили сто років і не старіли.
Щоб вами пишалась велика родина,
Життя ваше спільне цвіло, як калина,
Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали,
На золотому весіллі гуляли!
***
День єдиний у житті
Лиш такий буває,
Вас із створенням сім’ї
Наш народ вітає,
Як у небі голуби
Наші наречені,
Вам з роси, і вам з води
Побажаєм нині.
***
Щастя вам бажаєм, молодята,
І кохання — цілий океан,
Щоб добра нажили ви багато
Та по дітях виконали план.
Щоб своє гніздечко будували
І любились, наче голуби,
Щоб подружні ваші дні минали
Без печалі, смутку та журби.
Привітання з весіллям у прозі
Любі молодята, нехай доля буде до вас прихильною. Залишайтеся завжди щасливими, улюбленими і бажаними. Хай добрий ангел оберігає ваше сімейне гніздечко від усіх бід та невдач і лебедина вірність вічно буде з вами.
***
Справжня любов – це безмежний океан, у якому приємно тонути; це вогонь пристрасті, який зігріває, не обпалюючи; це дороге марочне вино, яке з року в рік стає більш солодким і міцним. Збережіть це почуття на все життя, адже немає більшої цінності в нашому світі, ніж щира, чиста і взаємна любов. Гірко!
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Наші любі, з весіллям вас! Пам’ятайте, що якщо у людини поранена одна нога – вона шкутильгає, якщо дві ноги – вона взагалі не може ходити. А якщо ноги зачіпаються одна за одну – вона шпортається. Тому бажаємо вам завжди жити дружно, в злагоді та любові, а головне – берегти один одного. Нехай ваше сімейне вогнище невпинно горить, а ви не забувайте підкидати в нього дрова!
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Молодята, сьогодні у вашому житті відбувся великий переворот. Нехай він принесе вам лише щастя, море позитивних емоцій, чудових, незабутніх моментів. Бажаємо, щоб кожна мить була наповнена почуттями, а в домі щоб панував сімейний затишок і дзвінкий дитячий сміх!
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Дорогі молоді. від усього серця вітаю Вас зі вступом у законний шлюб та створенням сім’ї! Дружба і кохання – два найпрекрасніші почуття. Нехай вони будуть такими ж міцними й тривалими, як і Ваше життя. Живіть у любові, щастя і радості, нехай у Вас будуть здорові і життєрадісні діти. В добрий час, дорогі! Гірко!
Короткі СМС-привітання з весіллям
У день вашого весілля, дорогі молодята, хочу побажати вам довгого і щасливого подружнього життя. Нехай завжди, коли ви разом, вам буде солодко, і тільки сьогодні – ГІРКО!
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З весіллям вас, дорогі молодята! Нехай медовий місяць розтягнеться на все життя.
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Зі святом, молодята! Хочеться побажати не тільки довгих сімейних років життя, але й вміння побудувати той корабель, який зможе витримати протягом них, будь-шторм.
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Новоспечені молодята! Бажаю вам менше лаятися і більше цілуватися. Міцної вам любові, великого достатку та, звісно, діточок як зірочок!
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З весіллям вас, щасливі молодята! Сьогодні ваші очі сяють коханням, тож будьте такими закоханими одне в одного протягом усього життя!
Вітальні листівки з весіллям
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Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження.
Фото: Pexels