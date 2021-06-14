Жодних дієт і макіяжу! Секрети краси улюблениці Голлівуду Дженніфер Лоуренс

Голлівудська улюблениця Дженніфер Лоуренс поділилася головними секретами краси.

Їй всього лиш 30, а вона вже встигла отримати Оскар за найкращу жіночу роль і полюбитись цілому світу!

А хіба може бути по-іншому, коли її сяюча шкіра, природні локони та підтягнута фігура у поєднанні з харизмою і талантом утворюють просто вибухову суміш?

Як це вдається красуні? Ранок у Великому Місті зараз все розповість.

Секрети краси Дженніфер Лоуренс

Харчування

Акторка не раз заявляла, що не любить обмежувати себе в їжі і не готова худнути заради ролі.

Я не дуже строга до своєї дієти. Якщо хочу шматок піци, то з’їм його, — якось сказала вона.

Напевно, саме через таке спокійне ставлення до свого харчування, красуні вдається завжди зберігати відмінну форму.

Спорт

В одному з інтерв’ю Лоуренс сказала:

Про своє здоров’я я, на жаль, дбаю мало. Я не приймаю вітаміни і їм що попало. Але я тренуюся!

Акторка має свої фаворити серед фізичних навантажень.

Окрім регулярних прогулянок із собакою, вона обожнює бігати та займатись йогою-пілатес.

Догляд за шкірою

Дженніфер Лоуренс добре відома за свою бездоганну шкіру із природнім блиском.

Для такого ефекту акторка регулярно здійснює певні маніпуляції з догляду:

щовечора очищає шкіру відлущуючим засобом — не важливо, яким, головне, щоб скраб був із гранулами;

двічі на день наносить на обличчя тонік без спирту, а також зволожує його спеціальними кремами з поживними речовинами;

два рази на тиждень акторка робить живильні маски на основі олій.

Також Дженніфер Лоуренс якось зізналась:

Протягом дня я використовую сонцезахисний крем, у складі якого має міститися цинк.

Макіяж

Голлівудська зірка вже не одноразово заявляла, що не бачить позитиву в частому мейкапі:

Якщо в мене не заплановано жодних заходів, я не фарбуюся.

Проте вона не ніколи не вийде з дому без підкреслених брів та блиску для губ від Dior.

Зачіска

Дженніфер Лоуренс славиться своїми природніми кучерями, проте сама їх недолюблює, називаючи “катастрофою”.

Як і у макіяжі, із зачісками красуня не любить експерементувати.

Вона або вирівнює волосся, або створює ефект стильної розтріпаності.

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Фото: gifer

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