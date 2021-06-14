Красиво та безпечно: 7 правил ідеальної засмаги

Як правильно засмагати? Як захистити шкіру від шкідливого UV-випромінювання? І що робити, аби шоколадний колір тримався якомога довше?
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найважливіші правила безпечної засмаги, які допоможуть привезти з відпустки красиву засмагу і лише приємні враження.
Як правильно засмагати
Коли краще засмагати?
Найкращий час для засмаги – від сходу сонця до 10 ранку, а також після 17 години вечора.
У цей час можна насолоджуватися ніжними променями, не ризикуючи здоров’ям.
А от в обідній час виходити на пляж не варто.
У цей час сонце надзвичайно агресивне, тож перебуваючи під ним можна отримати небезпечні сонячні опіки і серйозні проблеми зі здоров’ям у майбутньому.
Аби засмага трималася довше…
Якщо хочеш, щоб шоколадний відтінок тримався якомога довше, не намагайся досягнути його за 1 -2 дні.
Адже чим швидше засмага до тебе прилипне, тим швидше вона і зійде.
Сонячний опік – це сильний стрес для твоєї шкіри.
Саме тому, щоб скоріше відновитися, вона починає лущитися, намагаючись скинути з себе пошкоджений шар.
Звісно, разом із засмагою.
Аби красивий колір тіла тримався довше, засмагай поступово.
Починай з 10 хвилин на день, поступово збільшуючи цей час до 45 хвилин.
Решту часу варто знаходитися в тіні.
Як обрати правильний сонцезахисний крем?
Виходячи влітку на вулицю, не забудь про сонцезахисний засіб.
Він захистить твою шкіру не лише від почервоніння та опіків, але й від шкідливих променів, які можуть провокувати онкологічні захворювання та передчасне старіння.
Коли обиратимеш сонцезахисний крем або спрей, зверни увагу на значення SPF-фактору.
Якщо маєш смуглу шкіру – тобі підійде засіб із SPF 15-20.
А от володарям світлої шкіри краще поберегтися та придбати крем із SPF-фактором не менше 30.
А якщо летиш на відпочинок у жаркі країни, візьми з собою засіб, що має SPF не менше 50.
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Зверни увагу: сонцезахисний повинен мати водостійкі властивості.
Адже твоя шкіра потребує ефективного захисту не лише на пляжі, але й під час купання.
Їжа для безпечної засмаги
Захищати шкіру від шкідливого ультрафіолетового випромінювання потрібно не тільки зовні, але і зсередини.
У цьому тобі допоможуть продукти, що містять велику кількість антиоксидантів.
Ці речовини допомагають зупинити процес руйнування клітин шкіри.
Тож влітку в твоєму раціоні обов’язково мають бути:
- Скумбрія, лосось, тунець та інша риба, багата на жирні кислоти омега-3.
- Шпинат, базилік, розмарин та інша зелень.
- Абрикоси, морква, помідори, солодкий перець та інші фрукті й овочі червоного та помаранчевого кольору.
- Зелений чай.
- Гіркий шоколад.
Не виходь на пляж одразу після їжі
Засмагати потрібно не менше ніж через годину після їжі.
Так організму буде легше пережити стрес від зустрічі зі шкідливим UV-випромінюванням.
Ніяких парфумів
Перед виходом на сонце ніколи не користуйся, ефірними маслами, парфумами та косметикою на основі мінерального масла.
Шкіра тобі за це лише подякує.
Витирай шкіру
Після того, як поплаваєш у морі чи озері, обов’язково витирай шкіру рушником.
Навіть якщо тобі зовсім не холодно!
Адже крапельки води, які залишилися на шкірі, діють як мікроскопічні лупи і багаторазово посилюють сонячне світло.
Результатом цього можуть стати серйозні сонячні опіки і зіпсована відпустка. А воно тобі треба?
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати сонцезахисні окуляри.
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