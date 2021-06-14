Ікони моди. 5 найстильніших кіногероїнь

Найстильніші героїні кіно — добірка від Ранку у Великому Місті.
Їхні образи стали натхненням для багатьох.
А легендарні аутфіти цих жінок уже ввійшли в історію.
Хто ці найстильніші героїні кіно? Читайте у нашому матеріалі.
5 найстильніших кіногероїнь
Міранда Прістлі
Образ Міранди із фільму “Диявол носить “Прада” вражає строгістю і вишуканістю.
Меріл Стріп майстерно виконала роль вимогливої редакторки модного глянцю.
У стрічці використано багато дизайнерського одягу та аксесуарів.
Це зробило фільм найдорожчим в історії з погляду витрат на костюми.
Коко Шанель
Стрічка “Коко до Шанель” про життя знаменитої кутюр’є не могла не вразити стилем.
Сюжет оповідає про перші кроки дизайнерки у світі моди.
Тут можна дізнатися, як Коко створила маленьку чорну сукню та жіночі жокейські штани.
Фільм номінували на “Оскар” за найкращі костюми.
Керрі Бредшоу
Культові образи головної героїні серіалу “Секс і місто” Керрі Бредшоу зробили її справжньою іконою моди.
Спідниця з фатину, вишукана золота підвіска, шубка та вінтажні футболки.Також по темі: Мода на паузі: як пандемія коронавірусу вплинула на модний дім Aрмані? Мода 2021: ми підібрали стильні образи цієї весни для жінок та чоловіків Висока мода для простого народу. У чому феномен бренду ZARA?
Ці елементи гардеробу Керрі найбільше запам’яталися глядачам серіалу.
І, звісно, туфлі! Нове взуття героїня купувала після кожної драми.
А їх у її житті не бракувало.
Малена
Спокусливий образ Малени у виконанні Моніки Беллуччі з одноіменного фільму вирізняється спокусливістю.
Основа її луків — стримані облягаючі сукні і костюми зі спідницями.
Кожен аутфіт доповнювався панчохами, монохромними аксесуарами й туфлями на невисоких підборах.
Холлі Голайтлі
Легендарна роль Одрі Хепберн, яка популяризувала елегантний і романтичний стиль.
Головна героїня “Сніданку у Тіффані” прославила чорну сукню-футляр.
Великі черепахові окуляри, масивне намисто та чорні рукавички з атласу.
Ці деталі образу Холлі досі запозичують модниці з усього світу.
А бежевий тренч з фінальної сцени фільму ідеально поєднується і з хустинками на голові, і з футболками-поло.
Нагадаємо, раніше ми писали про модні спідниці 2021.
Фото: IMDb