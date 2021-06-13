Відкрита спина і мереживо. Модні сарафани 2021

Красивий сарафан – це незамінний предмет літнього гардеробу, який має бути у кожної модниці у 2021 році.

Сарафани зазвичай шиють із тонких невагомих матеріалів – шовку, шифону, бавовни.

Тому вони дозволяють комфортно почуватися навіть у липневу спеку.

Що відрізняє сарафан від сукні? Передусім, це відсутність рукавів – у сарафанів замість них зазвичай бретелі.

Із ними можна створити безліч ефектних луків – пляжних, повсякденних та навіть вечірніх.

На які саме моделі сарафанів варто звернути увагу влітку 2021? Розповімо у матеріалі.

Модні сарафани 2021

Сарафан із відкритою спиною

Сарафан із оголеною спинкою – чудовий варіант для спекотного літнього дня.

Він допоможе створити яскравий, безтурботний і водночас спокусливий образ.

Така модель здатна ефектно підкреслити твою золотисту засмагу, особливо якщо обереш сарфан у білому кольорі.

Сатиновий сарафан

Вишуканий сатиновий сарафан, що нагадує нічну сорочку – це ідеальний вибір для коктейльної вечірки або побачення.

А от вдягнути його до офісу – ідея ризикована, начальство може не оцінити.

Сатиновий сарафан виглядає дуже вишукано. Але під час вибору моделі будь максимально уважна: тонка тканина може підкреслити проблемні зони на тілі.

Квітковий сарафан

Інші модні тренди міняються, а от заквітчані сарафани щоліта опиняються на модному Олімпі.

Цього сезону квітів буде багато.

Але замість величезних троянд і маків дизайнери радять звернути увагу на дрібні польові квіти.

Виглядає мило та невимушено.

Сарафан із ґудзиками

Ґудзики, які прикрашають сарафан зверху донизу – один із головних модних трендів цього літа.

Вони можуть бути просто прикрасою або справді застібатись.

Модниці полюбили такі сарафани за їхню універсальність та витончену простоту.

Мереживний сарафан

Ажурний сарафан із мережива – це сама елегантність! Погляд відвести неможливо.

Вибирай білий колір або ніжні пастельні відтінки – і ти підкориш красою усіх навколо.

Сарафан із підкладкою підійде, якщо вирушаєш на офіційний захід. А напівпрозорий одношаровий варіант стане вдалим вибором для прогулянки набережною.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сукні на літо 2021.

Фото: Pexels

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