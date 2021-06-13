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ICTV Ранок 13.06.2021 09:20
13.06.2021 09:20
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Солодша за цукор: корисні властивості стевії


Стевія: корисні властивості натурального цукрозамінника.

Із її допомогою роблять халву для діабетиків та низькокалорійні шоколадки для фітнес-тренерів.

Проте це далеко не всі її секретні таланти.

Що ж таке стевія, і у чому полягає її користь?

Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Що таке стевія?

Стевія — це багаторічний чагарник, який росте на території Парагваю і Бразилії.

Цю трав’янисту рослину в народі називають медовою травою.

І не спроста — вона у рази солодша за цукор, незважаючи на свою низькокалорійність.

Саме тому продукт часто рекламується як натуральний замінник цукру.

Стевія забезпечує приємний смак і не викликає негативних наслідків подібно до звичайних підсолоджувачів.

Корисні властивості стевії

Покращує травлення

Завдяки високому вмісту глікозидів, стевія нормалізує мікрофлору кишківника, активізує роботу органів травлення.

Її широко застосовують для:

  • боротьби з печією, симптомами діареї і підвищеним газоутворенням;
  • усуненню наслідків гастриту;
  • загоєнню тріщин і ран в кишечнику;
  • лікуванню виразки шлунка.

Зміцнює серцево-судинну систему

Регулярний прийом стевії ще й здійснює позитивний ефект на серцево-судинну суистему. Продукт:

  • покращує кровотік,
  • знижує навантаження на серце,
  • сприяє нормалізації тиску.
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Допомагає худнути

Останнім часом стевія набула ще більшу популярність, завдяки визнанню з-боку прихильників здорового способу життя.

Як і діабетики, вони просто не могли пройти повз натурального цукрозамінника з цілою купою корисних компонентів.

Поступове схуднення при нормальному харчуванні можливо, якщо цукор повністю замінити на стевію.

Знімає запалення

Наявність ефірного масла з безліччю компонентів і дубильних речовин в рослині робить її відмінним протизапальним, антибактеріальним і загоювальним засобом.

Стевія ефективно усуває роздратування шкіри, сприяє швидкому загоєнню ран, опіків, порізів без утворення рубців.

А настій трави використовують для лікування післяопераційних швів, гнійних ран.

Стевія — протипоказання

Оскільки екстракт стевії може впливати на серцевий ритм, то продукти з цим натуральним підсолоджувачем слід приймати тільки після консультації лікаря.

листя стевії фото

Фото: Pixabay

Особливо це важливо людям, які:

  • страждають алергією на цвітіння схожих квітучих трав’янистих кущів;
  • наразі приймають препарати, що знижують рівень холестерину в крові;
  • проходять лікування протигрибковими препаратами;
  • приймають протизапальні ліки.

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Головне фото: Unsplash

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Теги: Здоров'я, корисні властивості
13.06.2021 09:20



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