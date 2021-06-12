Модні босоніжки 2021. Дизайнери поєднали красу і комфорт

Босоніжки 2021 – як вибрати стильне та комфортне взуття на літо.
Комфортні, стильні та розкішно-жіночні. Саме такими мають бути босоніжки цього літа.
Вони підкреслюють бездоганний смак своєї власниці і водночас дають можливість насолоджуватись активним життям – без незручних натертих мозолів та незручних тонких підборів.
То які вони, ідеальні босоніжки 2021? Ми зібрали фото головних модних трендів.
Модні босоніжки 2021
Товстий каблук
Товстий каблук – один із найкращих взуттєвих трендів цього року. Адже він дає жінками можливість не вибирати між комфортом і модою.
У таких ти можеш спокійно вирушати навіть на прогулянку.
Адже широкий стійкий каблук рівномірно розподіляє вагу тіла – і ноги не так втомлюються, як при ходьбі на «шпильках».
Прозорі босоніжки
Ух, як же це стильно!
Босоніжки з прозорими елементами додадуть родзинку до твого луку.
Здаватиметься, що ти не торкаєшся землі, а просто париш над нею.
Таке взуття ідеально поєднається із одягом будь-якого кольору, тому якщо тобі потрібна лише одна пара на всі випадки життя – це саме вони.
Босоніжки-в’єтнамки
Раніше в’єтнамки носили лише на пляж чи у сауну. Втім, ті час давно в минулому. Сьогодні це взуття розширило зони свого впливу – і наполегливо підкорює подіуми та вулиці мегаполісів.Також по темі: Модні сумки на літо 2021: топ-5 найбільш стильних моделей Must-have на літо: модні джинсові куртки 2021 Must-have на літо. Модні топи і футболки 2021
Максимально модними усього літа будуть в’єтнамки у спокійних кольорах – чорний, білий, сріблястий та пастельні відтінки. Їх можна носити з будь-яким одягом – від джинсів до легких літніх суконь.
А от різнокольорові силіконові варіанти краще дійсно залишити для пляжу. Там вони виглядатимуть доречніше.
Босоніжки з подвійним ремінцем
Ми просто обожнюємо цей тренд! Тому що коли ступні надійно зафіксовані – це дуже зручно.
При цьому, таке взуття має чимало відкритих частин, що дуже рятує в літню спеку.
А тоненькі ремінці, які ніжно охоплюють ногу, виглядають стильно та спокусливо.
Суцільні плюси, правда ж?
Стьобані босоніжки
М’які та зручні стьобані сандалії можуть вдало доповнити майже будь-який літній лук.
Тож у них є усі шанси стати твоїм модним фаворитом цього літа.
Нам особливо подобаються моделі на невеликому каблучку.
Поєднуй їх із джинсами, шортами та легкими сукнями.
З квадратним носком
Квадратний носок, або ж square-toed – один із головних трендів у світі босоніжок.
Особливо серед жінок із великим розміром ноги та широкою стопою. Таке взуття візуально зменшує ніжку, робить її дуже акуратною.
Босоніжки з квадратним мисом чудово гармоніюють із одягом-oversize, офісними костюмами та легкими сукнями.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні аксесуари на літо 2021.
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