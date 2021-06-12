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ICTV Ранок 12.06.2021 14:49
12.06.2021 14:49
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Модні босоніжки 2021. Дизайнери поєднали красу і комфорт


Босоніжки 2021 – як вибрати стильне та комфортне взуття на літо.

Комфортні, стильні та розкішно-жіночні. Саме такими мають бути босоніжки цього літа.

Вони підкреслюють бездоганний смак своєї власниці і водночас дають можливість насолоджуватись активним життям – без незручних натертих мозолів та незручних тонких підборів.

То які вони, ідеальні босоніжки 2021? Ми зібрали фото головних модних трендів.

Модні босоніжки 2021

Товстий каблук

Товстий каблук – один із найкращих взуттєвих трендів цього року. Адже він дає жінками можливість не вибирати між комфортом і модою.

У таких ти можеш спокійно вирушати навіть на прогулянку.

Адже широкий стійкий каблук рівномірно розподіляє вагу тіла – і ноги не так втомлюються, як при ходьбі на «шпильках».

Прозорі босоніжки

Ух, як же це стильно!

Босоніжки з прозорими елементами додадуть родзинку до твого луку.

Здаватиметься, що ти не торкаєшся землі, а просто париш над нею.

Таке взуття ідеально поєднається із одягом будь-якого кольору, тому якщо тобі потрібна лише одна пара на всі випадки життя – це саме вони.

Босоніжки-в’єтнамки

Раніше в’єтнамки носили лише на пляж чи у сауну. Втім, ті час давно в минулому. Сьогодні це взуття розширило зони свого впливу – і наполегливо підкорює подіуми та вулиці мегаполісів.

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Максимально модними усього літа будуть в’єтнамки у спокійних кольорах – чорний, білий, сріблястий та пастельні відтінки. Їх можна носити з будь-яким одягом – від джинсів до легких літніх суконь.

А от різнокольорові силіконові варіанти краще дійсно залишити для пляжу. Там вони виглядатимуть доречніше.

Босоніжки з подвійним ремінцем

Ми просто обожнюємо цей тренд! Тому що коли ступні надійно зафіксовані – це дуже зручно.

При цьому, таке взуття має чимало відкритих частин, що дуже рятує в літню спеку.

А тоненькі ремінці, які ніжно охоплюють ногу, виглядають стильно та спокусливо.

Суцільні плюси, правда ж?

Стьобані босоніжки

М’які та зручні стьобані сандалії можуть вдало доповнити майже будь-який літній лук.

Тож у них є усі шанси стати твоїм модним фаворитом цього літа.

Нам особливо подобаються моделі на невеликому каблучку.

Поєднуй їх із джинсами, шортами та легкими сукнями.

З квадратним носком

Квадратний носок, або ж square-toed – один із головних трендів у світі босоніжок.

Особливо серед жінок із великим розміром ноги та широкою стопою. Таке взуття візуально зменшує ніжку, робить її дуже акуратною.

Босоніжки з квадратним мисом чудово гармоніюють із одягом-oversize, офісними костюмами та легкими сукнями.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні аксесуари на літо 2021.

Фото: Unsplash

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Теги: мода, модні тренди, модні тренди літа
12.06.2021 14:49



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