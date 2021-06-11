Для здоров’я та довголіття: продукти, які містять антиоксиданти

Антиоксиданти – навіщо вони потрібні організму і в яких продуктах містяться.

Якщо ти намагаєшся правильно харчуватись або просто стежиш за власним здоров’ям, то точно хоч раз чув(-ла) про антиоксиданти.

Це природні або штучно синтезовані речовини, що сповільнюють чи припиняють окиснення.

А тепер простою мовою.

Антиоксиданти необхідні організму для боротьби з процесом старіння. Вони також запобігають розвитку таких захворювань, як рак, діабет, ожиріння, серцевих хвороб.

Цими чудодійними речовинами володіють вітаміни А, С, D, E, різні мінерали і фітонутрієнти, що присутні в овочах і фруктах.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку продуктів, які містять антиоксиданти.

Їж здорово та живи довго!

Продукти з високим вмістом антиоксидантів

Сухофрукти

Звісно, сушені фрукти ніколи не зможуть замінити свіжих. Проте їх користь теж не варто применшувати.

При дбайливій сушці вся вода з продукту зникає, а вміст антиоксидантів суттєво підвищується.

Через це сухофрукти допомагають організму підвищувати імунітет і боротися з різними запаленнями.

До речі, чим темніший фрукт, тим більша кількість природних антиоксидантів.

Чорнослив посідає заслужене перше місце. Напевно, тому двох-трьох сушених слив цілком достатньо, щоб стимулювати роботу кишечника.

Гранатовий та виноградний соки

Гранатовий сік є потужним антиоксидантом. Також містить амінокислоти й різного роду вітаміни.

Регулярне вживання гранатового соку значно підвищує імунний захист організму, що дуже важливо в період сезонних застуд і ГРВІ.

Виноградний сік теж не відстає за рівнем вмісту чудо-речовин, тому позитивно впливає на серце й систему кровотворення.

Крім того, виноградний сік гарно позначається на розумовій діяльності, що особливо важливо для дітей шкільного віку.

Зрозуміло, що соки мають бути натуральними, без барвників та консервантів.

Фрукти яскравого забарвлення

Так, можливо, в це складно повірити, але колір фрукту теж впливає на його користь!

Фрукти, які мають яскраве забарвлення, за рахунок пігментів теж містять величезну кількість антиоксидантів.

Сюди відносяться: звичні для нас — ожина, малина, полуниця, смородина, вишня, слива.

А також заморські смаколики — апельсин, манго, інжир і гуава.

Варені овочі

Вважається, що саме у варених овочах міститься більша кількість антиоксидантів.

Тому вони можуть забезпечити здоров’я шкіри, ефективну роботу нирок й убезпечити від розвитку інших недуг.

Найкраще із цим справляються такі варені овочі, як морква артишоки, броколі, спаржа, шпинат.

Спеції та трави

Трави і спеції — природне джерело антиоксидантів. Вони покращують роботу мозку і допомагають позбутися стресу.

Гвоздика та кориця, куркума й кмин, базилік та каррі, імбир та гірчиця — список корисних спецій насправді дуже великий.

Те саме стосується і трав. Шавлія, чебрець, м’ята й орегано — їх багато, а ще більше способів смачно ввести їх у твій раціон.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кунжуту.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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