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ICTV Ранок 09.06.2021 13:31
09.06.2021 13:31
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Як швидко зарядити мобільний телефон: дієві лайфхаки


Дієві способи, які допоможуть швидше зарядити твій смартфон.

У сучасному світі практично нереально обійтися без смартфона.

І частенько буває, що розряджається він у найменш відповідний момент.

Тоді ми шукаємо по всіх знайомих портативку або просто молимось над телефоном, сподіваючись, що це його швидше оживить.

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Аби такого з тобою не траплялось, Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, як швидко зарядити свій смартфон.

Тут не буде чарівних заклинань або порад у стилі “потри акумулятор об джинси”, лише дієві лайфхаки!

Як швидко зарядити смартфон?

Заряджай від розетки

Зарядка телефону від ноутбука — чудова можливість, якщо поблизу немає розетки.

Але кількість струму, яку телефон буде отримувати від USB-роз’єму, — ніщо, в порівнянні з тим, що може запропонувати настінна розетка.

розетка фото

Фото: Pexels

Також варто наголосити, що для зарядки краще використовувати той кабель, який іде в комплекті з телефоном або, принаймні, є його надійною заміною.

Закрий усі додатки

Про цей пункт у жодному випадку не варто забувати.

Ну, звісно, якщо не хочеш сидіти годинами над своїм телефон, поки він відновлює сили.

Для того щоб прискорити процес зарядки батареї, потрібно закрити всі програми і дати телефону перепочити.

В іншому випадку, він буде заряджатися довго.

Увімкни режим літака

Режим літака — не лише про літаки!

Це, перш за все, один з найефективніших способів швидко змусити твій телефон ожити.

розряджений смартфон фото

Фото: Pexels

Він полягає в обмеженні кількості енергії, яку той буде витрачати, поки заряджається.

Якщо ти не очікуєш важливих дзвінків, то можеш залишитись у “авіарежимі” і після зарядки.

Відключений від зовнішнього світу, акумулятор буде виснажуватися набагато повільніше.

Не перевіряй заряд надто часто

Так, ми знаємо, що цей пункт не з легких.

Але збери всю свою волю і не піддавайся спокусі перевіряти пристрій кожні п’ять хвилин, щоб дізнатися, наскільки високий рівень заряду батареї.

Як тільки поставиш телефон на зарядку, забудь про нього.

Повір, годинка-дві без віртуального простору лише підуть на користь.

Вимкни телефон

зарядний пристрій фото

Фото: Unsplash

Ну, якщо попередній пункт тобі дається дуже важкою, то вдайся до більш радикального, але не менш ефективного способу — вимкни свій телефон на час зарядки.

Так ти не зможеш прочитати СМС, отримати якесь чергове сповіщення і проглянути стрічку новин.

А, отже, подаруєш своєму коханому смартфончику повноцінний відпочинок.

Не сумнівайся — він тобі віддячить прискореним процесом зарядки.

Функція швидкої зарядки

Це може здаватися чимось неймовірним, проте технологія швидкої зарядки є реальною і перевіреною на ділі.

Щоправда, не всі смартфони можуть підтримувати цю функцію. Але почитай про свій більше — можливо, він до них не відноситься.

Ну, а якщо невдовзі плануєш оновлювати свій телефон, обирай модель, що матиме таку суперсилу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати якісний смартфон.

Головне фото: Pixabay

Софія Сукач

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Теги: лайфхаки, смартфон, техніка
09.06.2021 13:31



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