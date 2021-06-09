Україну накриє четверта хвиля COVID-19? До чого призведе “карантинна втома”

Вже кілька тижнів поспіль в Україні фіксують зниження рівня захворюваності на коронавірус.
Кількість ковідних пацієнтів також зменшується у США, Італії, Франції, Бельгії, Чехії, Польщі та низці інших країн.
Загалом у світі 7 червня зареєстрували найменше випадків інфікування коронавірусом на добу за останні три місяці — понад 312 тисяч людей.
То невже коронавірус відступає, і кінець пандемії близько?
Ситуація із COVID-19 в Україні
Попри те, що в Україні впав показник добової захворюваності на COVID-19, дані щодо смертності від ускладнень, спричинених коронавірусом, — нестабільні.
Сайт Worldometers неодноразово включав Україну до антирейтингу європейських держав з найбільшою кількістю летальних випадків від COVID-19.
Тим не менше, Кабінет міністрів України днями вирішив послабити карантинні обмеження.
Зміни до постанови внесли 2 червня.
Новоспечений очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко в одному з інтерв’ю обгрунтував доцільність пом’якшень так званою “карантинною, пандемічною втомою”.
Проте у деяких фахівців є сумніви:
Частково послаблювати обмеження можна. Але ризик інфікуватися є досить високим, оскільки імунізовано недостатню кількість наших співгромадян, — каже доктор медичних наук Сергій Дубров.
Тоді навіщо послаблювати карантин?
У так званій “жовтій” карантинній зоні дозволили проведення масових заходів — за умови, що на 4 квадратних метрах перебуватиме лише одна людина, або ж буде заповнено не більше ніж дві третини місць.
При цьому, дотримання умов не обов’язкове, якщо учасники заходу пред’явили негативні тести на коронавірус чи документи про повний курс вакцинації від COVID-19.
Кафе і ресторани можуть працювати цілодобово та проводити банкети, відкриваються готелі та хостели.
Ба більше — відтепер офіційно — дозволили роботу дискотек і нічних клубів.
Сергій Дубров каже — подібне було в Одесі минулого літа, коли після таких скупчень людей на відкритому повітрі лікарні були переповнені хворими на коронавірус, і додає:
Особам, які не імунізовані, не отримали 2 дози вакцини або перехворіли більше ніж 6 місяців тому дійсно слід бути обережними і все-таки дотримуватися тих елементарних, простих протиепідемічних заходів.
То чого очікувати від коронавірусу далі?
За словами Сергія Дуброва, якщо зараз зняти абсолютно всі карантинні обмеження і нехтувати най елеметарними правилами — наприклад, не дотримуватися маскового режиму у приміщеннях — на епідситуації це відобразиться доволі швидко.
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Чи чекати нової хвилі коронавірусу, дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи вистачить Україні антиковідних вакцин.
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