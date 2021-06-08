Рідке золото: корисні властивості соняшникової олії

Чим корисна соняшникова олія – лікувальні властивості продукту.
Більшість українців споживає соняшникову олію майже щодня. І не дарма. Адже це не лише поживний, але й дуже корисний продукт.
Ранок у Великому Місті зібрав лікувальні властивості соняшникової олії, аби ви переконалися, що це – справжнє рідке золото у пляшці.
Корисні речовини в соняшниковій олії
Соняшникова олія – цінне джерело корисних, у тому числі незамінних речовин.
Зокрема, вітаміни A, D, E, К, групи B, фітин, а також ціла низка необхідних організму жирних кислот: лінолева, олеїнова, пальмітинова, стеаринова та інші.Також по темі: ТОП-5 корисних властивостей оливкової олії Солодка черешня: корисні властивості ягоди Афродизіак і не тільки. ТОП корисних властивостей полуниці
Також у продукті міститься велика кількість білків, вуглеводів, мінералів, лецитину і дубильних речовин.
Більше того, у складі соняшникової олії зовсім немає холестерину, тому вона ідеально підходить для людей із проблемами серцево-судинної системи.
Корисні властивості соняшникової олії
- Покращує імунітет, підвищує захисні сили організму.
- Благотворно впливає на роботу серцево-судинної системи.
- Виводить холестерин і ефективно чистить судини.
- Покращує стан волосся і шкіри.
- Уповільнює процеси старіння в організмі.
- Чинить позитивний ефект на травну систему.
- Нормалізує роботу ендокринної та сечостатевої систем організму.
- Є відмінною профілактикою онкологічних хвороб.
- Позитивно впливає на кровотворну систему, а також на ріст і розвиток кісток.
Варто зауважити, що усе це стосується в основному нерафінованої соняшникової олії, оскільки під час рафінації втрачається значна частина корисних речовин.
Тож у салати ми радимо використовувати саме олію першого віджиму. А на рафінованій краще смажити.
Соняшникова олія – протипоказання
Соняшникова олія майже немає протипоказань. Втім, через високу калорійність її варто обережно вживати людям із зайвою вагою.
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Фото: Pixabay