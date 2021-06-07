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ICTV Ранок 07.06.2021 15:19
07.06.2021 15:19
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Як читати 5 книг на місяць: лайфхаки, які працюють


Як навчитися швидко читати, та ще й отримуючи від цього користь і задоволення? Ранок у Великому Місті зібрав 5 прийомів, які допоможуть із легкістю читати мінімум 5 книг на місяць.

Ви здивуєтеся, як мало ресурсів для цього потрібно.

Як навчитися багато читати

Витрачай 1 годину в день на читання

Так, всього 1. І так, цього достатньо. Тут діє проста математика.

Звичайна людина в середньому читає 50 сторінок на годину. 30 днів в місяць = 30 годин читання = 1500 сторінок = 5 книг по 300 сторінок.

Ми перевірили, працює.

Зроби читання звичкою.

Такою же органічною і природною, як умитися зранку або випити кави перед роботою.

Наприклад, можна читати 15 хвилин відразу після пробудження, 15 – в обідню перерву і ще 30 перед сном.

Також по темі: Час для книг! 7 причин читати регулярно Плед, какао і... книги! ТОП-5 історій, які подарують тепло і надію 5 книг, які варто прочитати до 30 років

Завжди носи книгу з собою

Компактна паперова, E-book або читалка на смартфоні – підійде будь-який варіант.

Коли сумуєш у черзі або довго чекаєш на когось, можна провести час із користю й прочитати кілька сторінок.

книга фото

Слухай аудіокниги

Із ними стояння в пробках, тренування в спортзалі і приготування борщу набувають нового сенсу.

Звісно ж, формально це не можна назвати читанням. А ось по суті різниці майже немає.

Читай тільки те, що подобається

Книга не цікава? Відклади її.

Багато хто тижнями намагається осилити те, що абсолютно «не заходить». А дарма. Так ми просто даремно витрачаємо свій час.

Можливо, ця книга просто не твоя. А може, ти просто до неї ще не готовий – і через рік прочитаєш її з великим задоволенням.

Читайте цікаві та корисні книжки – і переходьте на інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені книги Ілона Маска.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: книги, корисні поради
07.06.2021 15:19



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