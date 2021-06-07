Пора сонячних світлин. Найкращі ідеї для літньої фотосесії

Літня фотосесія — найкращі ідеї від Ранку у Великому Місті.

Літо — чудова нагода поповнити архів новими світлинами та дещо освіжити свої соцмережі.

Де найкраще проводити фотосесію влітку?

Які ідеї зроблять твої кадри виграшними?

Читай у нашому матеріалі.

Ідеї для літньої фотосесії

У солом’яному капелюшку

Цей аксесуар точно додасть твоєму образу романтичності та вишуканості.

Доповнить лук для фотосесії легенька сукня та ледь помітний макіяж.

Світлини будуть дуже гармонійні, якщо зробити їх на природі.

У полі

Гарна ідея для серпня, коли почне дозрівати пшениця.

Доповнюй образ одягом світлих кольорів.

А ще не проґав можливості зробити кілька фото після покосів.

Такі знімки дуже колоритні.

На заході сонця

Чарівні кадри з неймовірними переливами.

Фотосесія на заході сонця по-новому розкриє тебе.

Але світлини треба робити вдумливо і повчитися експериментувати з налаштуваннями фотоапарата або телефона.

До того ж можна покреативити і “погратися” із силуетами.

У горах

Якщо ти прихильниця масштабності і монументальності знімків, то однозначно влаштуй фотосесію у горах.

Це ідеальна локація, яка не потребує доповнень, адже поєднує розкішність вершин і небес.

Її універсальність передбачає багато варіантів світлин, які однозначно вийдуть вдалими.

Біля води

Морський пляж, невеличке озеро — саме влітку фото біля таких об’єктів найяскравіші.

Світлини будуть ще чарівнішими, якщо позувати босоніж, або ж робити кадри на заході сонця.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні аксесуари на літо.

Фото: Unsplash

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