Оригінальні та щирі: привітання з Днем народження колезі жінці у віршах

У колеги-жінки день народження, але привітання своїми словами здається тобі надто банальним? Найкращий вихід – підготувати красивий вірш, який порадує іменинницю.
Ранок у Великому Місті зібрав щирі та оригінальні привітання з Днем народження для колеги у віршах українскою мовою. Тобі залишилося лише обрати.
Привітання з Днем народження колезі жінці у віршах
Оригінальні вірші з Днем народження колезі жінці
Шановна колего, Вас щиро вітаю!
Міцного здоров’я та щастя бажаю.
Терпіння, наснаги, натхнення в роботі,
Побільше зарплату, поменше турботи.
Бажаю Вам сил прокидатись зранку,
Духмяної кави, смачного сніданку.
Цікавих проектів, відпусток цілющих,
Колег по роботі у всьому тямущих.
Бажаю колего, кар’єрного росту,
Щоб все «як по маслу» — і легко, і просто.
Бажаю печалі і горя не знати,
А тільки рости і завжди процвітати.Також по темі: Оригінальні привітання з ювілеєм: вірші, проза та листівки Оригінальні привітання з Днем народження: вірші, проза та листівки Красиві та незвичайні: привітання з Днем народження у віршах
***
Вітаємо тебе зі святом!
Нехай життя буде багатим:
На здоров’я і на силу,
І на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток –
На фінансовий порядок!
На підтримку і повагу,
На рішучість і відвагу,
На тепло і розуміння,
На удачу і везіння.
На шикарний стиль та моду,
Елегантність і на вроду!
На круїзи при погоді,
Відпочинки на природі.
На розумне, добре, вічне,
На строкате й різнобічне,
Словом-на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне!
Зичим успіхів, визнання
І великого кохання!
***
Нехай приносить задоволення робота,
І гаманець товстіє від зарплати.
Щоб працювати не доводилось в суботу,
Відпусток й вихідних було багато.
Хай успіх переслідує у справах,
А щастя й затишок нехай чекають вдома.
Життя хай має веселкові барви,
Не знає ні турбот, ні втоми!
***
З днем народження, колего!
У роботі, наче в лего,
Безліч справ малих, великих,
І нема їм навіть ліку.
Ви ж справляєтесь чудово
Щогодини, щодобово,
Час не тратите даремно.
З вами легко та приємно.
Вам бажаєм щиро вдачі,
Не втрачати дух козачий,
Щоб ідеї мали нові,
Щоб були завжди здорові!
Красиві вірші з Днем народження колезі жінці
Здоров’я міцного на довгі роки,
Щиро бажаю тобі залюбки,
Хай доля дарує щастя довіку,
Достатку і миру у домі без ліку.
Калиною радість в душі хай квітує,
Сопілка любові хай серце хвилює,
А роси ранкові безмежно і щиро,
Щоденно дарують наснагу і силу!
З днем народження колего!
***
Колега, я тебе вітаю,
Тобі бажаю я добра,
Здоров’я, радості та щастя,
Бажаю довгого життя!
Щоб все було як в добрій казці,
Щоб мрії ожили твої,
Щоб було в тебе все прекрасно,
Були яскравими всі дні!
***
З днем народження, зі святом
Вас дозвольте привітати,
Побажати позитиву!
Ви — опора колективу.
У роботі й відпочинку
Всім приємно поруч з Вами.
Допоможете, як треба,
Ви й порадою й ділами.
Вам бажаю вірних друзів,
Успіхів міцних в усьому,
Затишку й тепла в родині,
Радості в роботі й вдома!
Прикольні вірші з Днем народження колезі жінці
Окуляри розбив ненароком?
На роботу ідеш, мов на страту?
Тож дивись неозброєним оком
На жінок і на власну зарплату!
***
Офіційне привітання від колег —
То на цілий рік майбутній оберег:
Щоб завжди усе вдавалось до ладу,
Щоб росли, як стиглі груші у саду,
Особисті успіхи, оклад
До межі міністерських зарплат!
І здоров’я, звісно, як граніт —
На щасливі й довгі двісті літ!
***
Ми раді сьогодні вас щиро вітати,
Бажаємо грошей мішок заробляти,
Здоров’я плекати, себе берегти,
В роботі, звичайно, висот досягти,
Не мати проблем, хай знешкодяться лиха,
Хай добре живеться вам, мирно і тихо!
***
Колезі чарівній,
Шалено привабливій,
І дуже роботящій,
Що на місці не сидить
Шлемо купу привітань,
А привід — день народження.
І потрібно жити, виблискуючи,
Захлинаючись любити, мріючи.
Бути дзвінкою, креативною,
Завжди активною.
Хай щастя буде вічним,
А радість — нескінченною!
***
Бажаєм, щоб вас шанували
Та вчасно зарплату давали,
Кар’єрного росту, наснаги,
Майстерності та рівноваги,
Нові горизонти долати,
Удачу велику спіймати,
Здоров’я міцного на вік,
Любові та щастя потік!
Короткі вірші з Днем народження колезі жінці
Щоб цифри сходились завжди
Щоб керівництво цінувало
Здоров’я, щоб з роси й води
Усе вдавалось і ніц не бракувало
***
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії!
***
Роки життя час додає,
Календарний лист змінивши.
Від душі вас нині вітає
Наш згуртований Дружний колектив!
Ви за всіх за нас тепер у відповіді,
І колишні тікають навскач.
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження для мами.
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