Оригінальні та щирі: привітання з Днем народження колезі жінці у віршах

У колеги-жінки день народження, але привітання своїми словами здається тобі надто банальним? Найкращий вихід – підготувати красивий вірш, який порадує іменинницю.

Ранок у Великому Місті зібрав щирі та оригінальні привітання з Днем народження для колеги у віршах українскою мовою. Тобі залишилося лише обрати.

Привітання з Днем народження колезі жінці у віршах

Оригінальні вірші з Днем народження колезі жінці

Шановна колего, Вас щиро вітаю!

Міцного здоров’я та щастя бажаю.

Терпіння, наснаги, натхнення в роботі,

Побільше зарплату, поменше турботи.

Бажаю Вам сил прокидатись зранку,

Духмяної кави, смачного сніданку.

Цікавих проектів, відпусток цілющих,

Колег по роботі у всьому тямущих.

Бажаю колего, кар’єрного росту,

Щоб все «як по маслу» — і легко, і просто.

Бажаю печалі і горя не знати,

А тільки рости і завжди процвітати.

***

Вітаємо тебе зі святом!

Нехай життя буде багатим:

На здоров’я і на силу,

І на доленьку щасливу!

На яскраві довгі роки

Без турбот і без мороки.

На прибутки і достаток –

На фінансовий порядок!

На підтримку і повагу,

На рішучість і відвагу,

На тепло і розуміння,

На удачу і везіння.

На шикарний стиль та моду,

Елегантність і на вроду!

На круїзи при погоді,

Відпочинки на природі.

На розумне, добре, вічне,

На строкате й різнобічне,

Словом-на усе прекрасне,

На постійне й своєчасне!

Зичим успіхів, визнання

І великого кохання!

***

Нехай приносить задоволення робота,

І гаманець товстіє від зарплати.

Щоб працювати не доводилось в суботу,

Відпусток й вихідних було багато.

Хай успіх переслідує у справах,

А щастя й затишок нехай чекають вдома.

Життя хай має веселкові барви,

Не знає ні турбот, ні втоми!

***

З днем народження, колего!

У роботі, наче в лего,

Безліч справ малих, великих,

І нема їм навіть ліку.

Ви ж справляєтесь чудово

Щогодини, щодобово,

Час не тратите даремно.

З вами легко та приємно.

Вам бажаєм щиро вдачі,

Не втрачати дух козачий,

Щоб ідеї мали нові,

Щоб були завжди здорові!

Красиві вірші з Днем народження колезі жінці

Здоров’я міцного на довгі роки,

Щиро бажаю тобі залюбки,

Хай доля дарує щастя довіку,

Достатку і миру у домі без ліку.

Калиною радість в душі хай квітує,

Сопілка любові хай серце хвилює,

А роси ранкові безмежно і щиро,

Щоденно дарують наснагу і силу!

З днем народження колего!

***

Колега, я тебе вітаю,

Тобі бажаю я добра,

Здоров’я, радості та щастя,

Бажаю довгого життя!

Щоб все було як в добрій казці,

Щоб мрії ожили твої,

Щоб було в тебе все прекрасно,

Були яскравими всі дні!

***

З днем народження, зі святом

Вас дозвольте привітати,

Побажати позитиву!

Ви — опора колективу.

У роботі й відпочинку

Всім приємно поруч з Вами.

Допоможете, як треба,

Ви й порадою й ділами.

Вам бажаю вірних друзів,

Успіхів міцних в усьому,

Затишку й тепла в родині,

Радості в роботі й вдома!

Прикольні вірші з Днем народження колезі жінці

Окуляри розбив ненароком?

На роботу ідеш, мов на страту?

Тож дивись неозброєним оком

На жінок і на власну зарплату!

***

Офіційне привітання від колег —

То на цілий рік майбутній оберег:

Щоб завжди усе вдавалось до ладу,

Щоб росли, як стиглі груші у саду,

Особисті успіхи, оклад

До межі міністерських зарплат!

І здоров’я, звісно, як граніт —

На щасливі й довгі двісті літ!

***

Ми раді сьогодні вас щиро вітати,

Бажаємо грошей мішок заробляти,

Здоров’я плекати, себе берегти,

В роботі, звичайно, висот досягти,

Не мати проблем, хай знешкодяться лиха,

Хай добре живеться вам, мирно і тихо!

***

Колезі чарівній,

Шалено привабливій,

І дуже роботящій,

Що на місці не сидить

Шлемо купу привітань,

А привід — день народження.

І потрібно жити, виблискуючи,

Захлинаючись любити, мріючи.

Бути дзвінкою, креативною,

Завжди активною.

Хай щастя буде вічним,

А радість — нескінченною!

***

Бажаєм, щоб вас шанували

Та вчасно зарплату давали,

Кар’єрного росту, наснаги,

Майстерності та рівноваги,

Нові горизонти долати,

Удачу велику спіймати,

Здоров’я міцного на вік,

Любові та щастя потік!

Короткі вірші з Днем народження колезі жінці

Щоб цифри сходились завжди

Щоб керівництво цінувало

Здоров’я, щоб з роси й води

Усе вдавалось і ніц не бракувало

***

Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,

Справджуються завжди заповітні мрії!

***

Роки життя час додає,

Календарний лист змінивши.

Від душі вас нині вітає

Наш згуртований Дружний колектив!

Ви за всіх за нас тепер у відповіді,

І колишні тікають навскач.

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження для мами.

Фото: Pixabay

Головне фото: Pexels

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