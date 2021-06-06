Що саджати у червні: список овочів і трав

Що потрібно посадити у червні, щоб мати хороший врожай? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Якщо ти не перший рік поспіль вирощуєш власні овочі та трави, то точно знаєш — червень просто ідеальний місяць для посадки багатьох культур.

Вже можна не боятися весняних заморозків, які лякали всіх цілий травень, і більшості рослин тепер не треба укриття.

То що саме слід саджати саме в червні?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Які овочі саджати у червні

Спаржева квасоля – щоб насолодитися смачними молодими стручками так званої шпарагівки, потрібно вже у першій половині червня висаджувати її ранні сорти. Вони можуть дозрівати приблизно 60 днів.

Морква – цього місяця також висіваються пізньостиглі сорти для зберігання в зимовий період. Зазвичай вони будуть готові до споживання в кінці вересня, або на початку жовтня.

Ріпа – У першій половині місяця висіваються ранні сорти культури. Вони використовуються при приготуванні запіканок, салатів і рагу. Споживаючи такі страви, можна не хвилюватись про зайві калорії, адже ріпа ідеально підходить тим, хто худне.

Дайкон – Ця японська редька з великим коренеплодом має ніжний смак і славиться величезним запасом вітамінів. Її середньостиглі і пізньостиглі сорти найкраще висаджувати у другій половині червня.

Цибуля (перо) – Посаджена у червні цибуля дозволить насолоджуватися молодою зеленню і отримувати вітамінний заряд протягом всього літа, а тому саме час зайнятися посадкою цієї рослини.

Капуста – Ну, як обійтися без обов’язкового складника кожного салату? На початку червня можна висаджувати ранні сорти капусти білокачанної, а протягом місяця – пекінської.

Огірки – Якщо посадити огірки в червні, за літо вони встигнуть добре вкоренитися, вирости, і до осені порадують вас соковитим урожаєм.

Гарбузи і кабачки – Це доволі невибагливі культури, тому висаджування на початку літа пройде безболісно. Позитивно на їх дозрівання позначаться хороша освітленість і достатня кількість вологи.

Буряк – Для його посадки краще всього вибирати сонячні місця і подбати про хороше розпушування. Також не слід забувати про своєчасний і помірний полив.

Томати – Червень ідеально підходить для посадки всіма улюблених томатів. Але зваж – без достатньої кількості вологи їм не обійтися. До зав’язування плодів досить забезпечувати вологість ґрунту, щоб уникнути пересихання. А, коли почнуть рости плоди, варто проводити регулярні поливи, підтримуючи вологість на одному рівні.

Горох. Висаджування гороху проводиться у першій половині червня. Ґрунт повинен бути добре удобрений і зволожений. Якщо попереду – спекотне літо, рослина вимагатиме регулярного поливу.

Які трави саджати в червні

Кріп

Петрушка

Салат

Базилік

Шпинат

Нагадаємо, раніше ми публікували посівний календар садівника і городника на червень 2021.

Фото: Pexels

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