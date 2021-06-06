Сезон кліщів: як захиститися і що робити при укусі

Поки люди гуляють парками та влаштовують пікніки на природі, своє полювання розпочинають кліщі.

Ці паразити є розповсюджувачами бактеріальних інфекцій, зокрема, бореліозу або хвороби Лайма, який останніми роками в Україні зустрічається досить часто.

Також в результаті укусу кліща може розвиватись не менш небезпечний кліщовий енцефаліт.

Словом — нічого приємного від зустрічі з паразитами ти не отримаєш.

Тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, як вберегти себе від шкідників та що робити, якщо вже “знайшли” у себе кліща.

Обережно: кліщі!

Як вберегтися від кліщів?

Слід пам‘ятати, що кліщі активні із середини травня до кінця вересня.

Найбільше вони люблять перебувати на територіях, покритих кущами висотою від 5 см до 1 метра.

А на людському тілі їх найсильніше ваблять вуха, шия, пахви, живіт, пах, внутрішня сторона кистей і стегон.

Тому, перебуваючи на природі, слід дотримуватись найпростіших запобіжних правил:

Обирай світлий одяг, який закриває тіло, щільно до нього прилягаючи;

Вуха і волосся потрібно закрити косинкою або кепкою;

Кожні 2 години оглядай себе і дітей, аби виявити кліщів. Особливо ретельно обстежуй ділянки тіла, покриті волоссям;

З приходом додому також обов’язково оглянь своє тіло або попроси це зробити кого-небудь із близьких.

Кліщі присмоктуються до людини не лише під час перебування на природі.

Вони можуть потрапити до житла із букетами квітів, домашніми улюбленцями або залишитись на одязі чи інших речах.

Тож не забувай оглянути все принесене додому, а одяг одразу випери та попрасуй.

Як виявити укус кліща?

Дорослих кліщів, що присмокталися, найчастіше помічають через 2-3 дні: на місці укусу з’являються припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ збільшується у розмірах.

Також кусають і можуть бути небезпечними навіть маленькі кліщі – майже прозорі німфи (статевонезріла стадія кліща).

Як діяти при укусі кліща?

Якщо все таки кліщ спромігся тебе вкусити, тоді мерщій звернись до найближчого травмпункту.

Там паразита не лише безпечно й швидко видалять, а й оброблять місце укусу та нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження.

Проте, якщо це неможливо, спробуй видалити кліща самостійно:

Перед початком «операції» оброби місце укусу йодом; Зроби петлю з міцної нитки й, накинувши її на комашку, стягни якнайближче до хоботка; Потім починай обережно рухати кінцями мотузки вправо – уліво; Різкі рухи неприпустимі – черевце кліща може відірватися, залишивши в шкірі голову, що буде створювати дискомфорт; Через 2-3 хв. таких «катувань» кліщ відпаде; Після видалення кліща змасти ранку антисептичним розчином; Видаленого кліща необхідно помістити на шматок вологої марлі у флакон, пробірку, інший чистий скляний посуд та щільно закрити кришку. За направленнями лікаря у лабораторній мережі проводяться лабораторні дослідження кліщів на наявність збудників бореліозу; Закінчивши усю процедуру, ретельно вимий руки з милом.

Якщо видалити паразита ниткою не вдається, це можна зробити за допомогою марлевої серветки чи пінцета.

Затиснувши кінцями щипчика черевце кліща, крути ними проти годинникової стрілки.

У жодному разі не можна роздавлювати комаху, тому що тоді інфекція потрапить у рану й відбудеться зараження.

Якщо при видаленні кліща його голівка все ж таки відірвалася, це місце протри ватою або бинтом, змоченими спиртом та звернися у травмпункт .

Протягом двох тижнів після видалення кліща щоденно вимірюй температуру тіла, а в разі її підвищення чи виникнення почервоніння на шкірі – звернися до лікаря.

Зберігай собі ці прості правила та ділися з рідними й друзями, щоб відпочинок на природі приносив лише задоволення!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про хворобу Лайма.

Фото: Pexels

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