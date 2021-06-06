Для спокусливого погляду: як швидко та якісно зробити макіяж “смокі айс”

Макіяж “смокі айс”: покрокова інструкція.
Б’юті-тренди змінюються зі швидкістю вітру.
Звісно, якщо це не маленька чорна сукня, мінімалістичні прикраси чи вічно актуальний макіяж “смокі айс”.
Останній не просто так став спражньою класикою — з його допомогою мільйони жінок по цілому світу відчувають себе більш впевнено та сексульно.
Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив допомогти тобі опанувати цю популярну та доволі просту техніку.
Особливість техніки смокі айс
У буквальному перекладі з англійської “smoky eyes” означає “задимлене око”.
У цій техніці макіяжу немає різких ліній, виділених стрілок або гострих кутів — на повіках м’яко розтушована косметика переходить з темних тонів до світлих, що і створює на очах бажаний ефект “димку”.Також по темі: Неоднозначний слаггінг: що приховує новий б'юті-тренд Арганова олія для шкіри та волосся: чим вона корисна? Косметолог розповіла, які продукти роблять шкіру проблемною
Існує помилковий стереотип, що смокі макіяж може бути виключно вечірнім варіантом, оскільки, мовляв, виконується у чорному кольорі.
Але відтінки тіней, їх насиченість можна корегувати відповідно до частини дня, образу, кольору волосся і навіть очей.
От, на приклад, володаркам світлих очей, шкіри та волосся смокі в дуже темному кольорі не пасує.
Тут візажисти користуються дуже простим і зрозумілим правилом:
Що світліші очі і шкіра, то світлішим повинен бути відтінок для смокі айс.
І навпаки — що темніше шкіра і очі, тим, відповідно, темніший і тон для смокі.
Як зробити макіяж “смокі айс”: покрокова інструкція
Перед тим, як переходити до інструкції, розберемось із тим, яка косметика нам стане в нагоді:
- тональний крем;
- праймер;
- тіні (бажано в 3 відтінках);
- олівець;
- м’який круглий пнзлик для розтушовування;
- туш для вій з ефектом об’єму і подовження.
Підготовка шкіри
Щоб макіяж не поплив і не розмазався, не забудь нанести праймер або тональну основну під тіні.
Консилером слід перекрити темні круги під очима.
Щоб закріпити консилер і прибрати будь-який натяк на масляний блиск, візьми пухнасту кисть для макіяжу та нанеси прозору пудру під очі.
Тіні і розтушування
- Візьми плоску кисть для макіяжу та зроби “підкладку” для смокі, використовуючи найтемніший колір тіней з обраної тобою палітри. Нанеси його на всю повіку;
- Потім використовуй м’яку кисть для ретельного розтушування тону, щоб не залишалося різких ліній;
- Потім вибери більш світлий відтінок цієї ж гами тіней і пройдися пензлем по межах темного тону;
- Далі переходимо до оформлення нижньої повіки: візьми маленьку кутову кисть для підводки і нанеси ті ж темні тіні вздовж нижньої лінії вій, які ти наносила на повіку. Розтушуй краї пухнастою кісточкою.
- В кінці “витягни” форму смокі за допомогою світлого відтінку, тушуючи верхні і нижні межі тіней.
Туш і хайлайтер
Залишилося виділити внутрішній куточок очей, щоб трохи відкрити димний погляд і додати сяйва та блиску. Для цього можна використовувати хайлайтер або найсвітліший відтінок тіней.
Завершальним етапом стане нанесення туші, адже жоден мейк очей не обходиться без розкішних і довгих вій.
“Смокі айс” — відеоурок
Щоб, побачити, як все відбувається на практиці, дивись відео нижче.
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Фото: Unsplash