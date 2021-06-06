Для спокусливого погляду: як швидко та якісно зробити макіяж “смокі айс”

Макіяж “смокі айс”: покрокова інструкція.

Б’юті-тренди змінюються зі швидкістю вітру.

Звісно, якщо це не маленька чорна сукня, мінімалістичні прикраси чи вічно актуальний макіяж “смокі айс”.

Останній не просто так став спражньою класикою — з його допомогою мільйони жінок по цілому світу відчувають себе більш впевнено та сексульно.

Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив допомогти тобі опанувати цю популярну та доволі просту техніку.

Особливість техніки смокі айс

У буквальному перекладі з англійської “smoky eyes” означає “задимлене око”.

У цій техніці макіяжу немає різких ліній, виділених стрілок або гострих кутів — на повіках м’яко розтушована косметика переходить з темних тонів до світлих, що і створює на очах бажаний ефект “димку”.

Існує помилковий стереотип, що смокі макіяж може бути виключно вечірнім варіантом, оскільки, мовляв, виконується у чорному кольорі.

Але відтінки тіней, їх насиченість можна корегувати відповідно до частини дня, образу, кольору волосся і навіть очей.

От, на приклад, володаркам світлих очей, шкіри та волосся смокі в дуже темному кольорі не пасує.

Тут візажисти користуються дуже простим і зрозумілим правилом:

Що світліші очі і шкіра, то світлішим повинен бути відтінок для смокі айс. І навпаки — що темніше шкіра і очі, тим, відповідно, темніший і тон для смокі.

Як зробити макіяж “смокі айс”: покрокова інструкція

Перед тим, як переходити до інструкції, розберемось із тим, яка косметика нам стане в нагоді:

тональний крем;

праймер;

тіні (бажано в 3 відтінках);

олівець;

м’який круглий пнзлик для розтушовування;

туш для вій з ефектом об’єму і подовження.

Підготовка шкіри

Щоб макіяж не поплив і не розмазався, не забудь нанести праймер або тональну основну під тіні.

Консилером слід перекрити темні круги під очима.

Щоб закріпити консилер і прибрати будь-який натяк на масляний блиск, візьми пухнасту кисть для макіяжу та нанеси прозору пудру під очі.

Тіні і розтушування

Візьми плоску кисть для макіяжу та зроби “підкладку” для смокі, використовуючи найтемніший колір тіней з обраної тобою палітри. Нанеси його на всю повіку; Потім використовуй м’яку кисть для ретельного розтушування тону, щоб не залишалося різких ліній; Потім вибери більш світлий відтінок цієї ж гами тіней і пройдися пензлем по межах темного тону; Далі переходимо до оформлення нижньої повіки: візьми маленьку кутову кисть для підводки і нанеси ті ж темні тіні вздовж нижньої лінії вій, які ти наносила на повіку. Розтушуй краї пухнастою кісточкою. В кінці “витягни” форму смокі за допомогою світлого відтінку, тушуючи верхні і нижні межі тіней.

Туш і хайлайтер

Залишилося виділити внутрішній куточок очей, щоб трохи відкрити димний погляд і додати сяйва та блиску. Для цього можна використовувати хайлайтер або найсвітліший відтінок тіней.

Завершальним етапом стане нанесення туші, адже жоден мейк очей не обходиться без розкішних і довгих вій.

“Смокі айс” — відеоурок

Щоб, побачити, як все відбувається на практиці, дивись відео нижче.

Нагадаємо, раніше ми розповідали 7 помилок у мейк-апі, які старять.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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