Масаж стоп: чому це корисно і де шукати біоактивні точки

Як правильно робити масаж стоп, чим він корисний та де шукати біоактивні точки? Ранок у Великому Місті зараз усе детально пояснить.

Підошви ніг нагадують карту нашого тіла. Адже на них безліч біологічно активних точок – і кожна з них є проекцією певного внутрішнього органу.

Стимулюючи ці ділянки, ми можемо нормалізувати роботу організму та допомогти йому працювати без збоїв. Найпростіший спосіб це зробити – масаж стоп.

Чим корисний масаж стоп

Активізує роботу всіх внутрішніх органів та систем організму.

Стимулює кровообіг. Це особливо важливо для тих, хто веде сидячий спосіб життя і не займається спортом.

Нормалізує тиск крові. Деякі дослідження доводять, що після курсу масажу хворим на гіпертонію зменшують дозу медикаментів чи навіть їх відміняють. Втім, зауваж: таке рішення повинен приймати тільки лікар.

Заспокоює, зменшує рівень тривожності, покращує настрій.

Сприяє міцному та глибокого сну.

Допомагає зняти симптоми при ПМС та клімаксі.

Стимулює виробіток гормонів щастя – ендорфінів.

Допомагає при мігренях та головних болях.

Як правильно робити масаж стоп

Змасти стопи масажною олією. Розімни ліву стопу від п’ятки до пальців и назад. Попрацюй із кожним пальчиком – легенько покрути і потягни (але не перестарайся). Те ж саме повтори для правої. Промасажуй рефлекторні зони (розповімо про них трохи нижче), приділяючи особливу увагу точкам, які відповідають за «проблемні» органи. Для цього порозтирай шкіру круговими рухами та понатискай на точки великим пальцем руки. По черзі погладь стопи і вдягни на них теплі носки.

Аби побачити ефект, масажувати кожну стопу потрібно протягом 5 хвилин щодня або через день.

Біологічно активні точки

Масажуючи рефлекторні точки на підошвах ніг, ми покращуємо кровообіг у внутрішніх органах. Таким чином фактично одним махом опрацьовуємо все тіло.

Але де саме розташовані ці активні точки? Розглянемо їх розташування на стопах.

На великому пальці знаходиться точка, що активує гіпоталамус. Її стимуляція зменшує апетит і допомагає схуднути. У самому центрі великого пальця – ділянка, пов’язана з гіпофізом. Регулярно її масажуючи, ти можеш нормалізувати гормональний фон. Там, де великий палець переходить в основну частину стопи, знаходиться проекція щитовидної залози. Масаж цієї точки покращує її роботу і метаболізм організму в цілому. Западина в самому центрі стопи – це зона діафрагми. Помасажуй її, коли треба швидко розслабитися і зняти стрес., 5. Ділянка біля середини внутрішнього краю підошви відповідає за стан надниркових залоз. Її стимуляція допоможе, коли тобі терміново потрібен ковток енергії. У районі п’ятки розташована точка, яка активізує видільну систему організму. Регулярно масажуй її, щоб отримати потужний детокс-ефект.

Масаж стоп – протипоказання

Foot-масаж – процедура суперкорисна, але підходить не всім. Відкласти процедуру варто вагітним, а також тим, хто має такі проблеми зі здоров’ям:

Рани, родимки або бородавки на стопах

Підвищену температуру тіла

Грибок ніг

Онкологічні захворювання

Варикоз

Остеопороз

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно медитувати.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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