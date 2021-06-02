Календар риболова на червень 2021 – коли добре клюватиме

Календар риболова на червень допоможе тобі вибрати день, коли риба буде активно клюватиме.

Дотримуйся цих порад, щоб завжди повертатися з риболовлі з повним відром риби.

Календар риболова на червень 2021

Найкращий кльов: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23 червня Хороший кльов: 14, 18, 19, 27, 28 червня Середній кльов: 4, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26 червня Не клюватиме: 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 29, 30 червня

Як визначають вдалі дні для риболовлі

Молодий місяць сприяє хорошому кльову. Тому досвідчені діставати вудки і йти до річки варто саме в цей період. А от коли місяць піде на спад, разом із ним зменшиться і клювання.

Має значення і час доби. Найкраще рибалити тоді, коли риба найбільш активна – на світанку та на заході сонця.

Рибної ловлі краще уникати, коли дме північний вітер –великого улову в цей день чекати не варто.

Тепер ти знаєш, коли буде хороший кльов у червні 2021 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати рибу в магазині.

Фото: Pexels

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