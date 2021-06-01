З 1 днем літа! Сонячні привітання у прозі, віршах і картинках

Не забудьте привітати рідних і друзів з 1 днем літа! Ми підготували для вас теплі й сонячні українською мовою у прозі, віршах та листівках.

Привітання з 1 днем літа у прозі

Вітаю з першим днем літа! Бажаю, щоб погода нас радувала і приносила безліч яскравих, теплих, сонячних днів. Щоб легкість і відмінний настрій став приводом для безлічі цікавих подій і радості. Насолоджуйтесь теплом, вбирайте сонячну енергію і випромінюйте позитив!

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З першим днем літа. Нехай кожен день приносить нові яскраві емоції, літо буде яскравим та наповнене мандрами, смаколиками та цікавими пригодами.

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Нехай перший день літа відкриє чудовий період у житті. Бажаю відмінно провести час у подорожах, веселих компаніях і на романтичних прогулянках.

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З першим днем літа! Бажаю малинового настрою, теплих дощів, креативних ідей, сонячних одягу і справжнього відпочинку. Нехай драйв і веселощі не залишають вас! Нехай літо буде легким, приємним, яскравим, чудовим, чарівним!

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З настанням літа вас вітаємо. Бажаємо гарного настрою, різнокольорових подій, сонячних одягу. Насолоджуйтеся прекрасним влітку. Нехай воно буде сповнене яскравих, приємних і чудових емоцій.

Привітання з 1 днем літа у віршах

Привітання з 1 днем літа у віршах

А літечко несе тепло і ласку.

Все в дивних квітах, в барвах, у красі.

У кожній квіточці я бачу казку

І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.

Співає птах на гілочці калини,

Ховаються в плакучих вербах сни…

І раптом теплий дощик серед днини,

Надвечір місяць випливе ясний

І попливе, щоб зорі рахувати.

Затихне все: і поле, і гаї…

І люди теж підуть відпочивати,

Лиш тільки не затихнуть солов’ї.

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Сьогодні у природи день народження,

Дзвінкою луною лунає новина ця,

До побачення, весна, до побачення.

Здрастуй літо! Здрастуй літо! Здрастуй літо!

З першим літнім днем хочемо привітати,

Побажати вам щастя і добра.

Нехай вам багато радості доставить,

Ця літня, чудова пора!

Короткі привітання з 1 днем літа

З першим днем літа! Нехай воно буде яскравим і незабутнім, адже літо – це маленьке життя!

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Вітаю з першим днем літа! Посмішок, смачної малини, соковитих кавунів та найяскравішого настрою на всі три місяці!

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З 1 днем літа! Ось і настала довгоочікувана пора квітів і метеликів, відпусток і теплого моря, нових відкриттів та звершень!

З 1 днем літа – картинки та листівки

Нагадаємо, раніше ми публікували любовний гороскоп на літо.

Фото: Pexels

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