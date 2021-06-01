Щоб дитинство було щасливим! Привітання з Міжнародним днем захисту дітей

Найкращі привітання з Міжнародним днем захисту дітей 2021 українською мовою у віршах, прозі та картинках шукай у матеріалі Ранку у Великому Місті.
1 червня Україна та світ візначає Міжнародний день захисту дітей.
Це чудова можливість нагадати дорослим про те, що діти — це наше майбутнє, і привітати юний цвіт нації зі святом!
Обирай своє улюблене привітання та мерщій надсилай рідним, знайомим і друзям.
Привітання з Днем захисту дітей
Привітання з Днем захисту дітей у віршах
У світі всі малята –
І хлопчики, й дівчата
Повинні право мати
Щасливими зростати.
В турботливій країні,
У люблячій родині
Мужнітимуть здорові
Біляві й чорноброві.
Бо очі карі й сірі
***
Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
Ми бажаєм нині вам багато
З Днем захисту дітей,
Із вашим святом!
***
Перше червня – ваша втіха,
Бо цей день у всьому світі,
Приурочили нашим дітям!
Все навкруги у квітах,
Променів сонця багато –
На планеті Земля наші діти
Відзначають нині свято.
Привітання з Днем захисту дітей у прозі
Діти — це ще не зіпсована щирість та відвертість. Їх майбутнє залежить від нас. Наше майбутнє залежить від них. Діти — це ангели. Вони не повинні страждати від того, що хтось вважає їх чужими. Вони повинні жити в світі, який не знає, що таке жорстокість, біль та насильство. Давайте створимо для них такий світ разом!
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З Днем захисту дітей сьогодні ми поспішаємо привітати кожного малюка. Дитинство – це чудова пора, тому нехай кожна дитина в цей прекрасний святковий день відчує на собі всю материнську і батьківську любов, їхню підтримку і захист від усіх життєвих негараздів.
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Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю зануритися у свято щастя, усмішок і щирої дитячої радості. Нехай ваші родини будуть міцними, єдиними, надійними і люблячими. Нехай звучить дитячий сміх, народжуються надії і здійснюються мрії! Бережіть себе, адже сім’я – це головне!
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Усмішки дітей – це, мабуть, найкраще, що може радувати погляд. У них стільки щирості і довіри, що розтане навіть найсуворіше й загартоване проблемами серце. Так нехай же сьогодні, в День захисту дітей, кожен постарається зробити життя маленьких мешканців нашої планети кращим і безпечнішим.
Короткі смс-привітання з Днем захисту дітей
Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю безтурбного, щасливого та незабутнього дитинства.
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З Міжнародним днем захисту дітей! Вивчай свої права і нікому не дозволяй їх порушувати. А головне — будь щасливим!
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Наше майбутнє залежить від дітей, а їх майбутнє — від нас. Давайте пам’ятати про це не лише 1 червня! Вітаю зі святом.
З Днем захисту дітей – листівки та картинки
Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали про історію та особливості Дня захисту дітей.
Фото: Pexels