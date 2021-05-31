Вихідні в червні 2021: коли і скільки будуть відпочивати українці

У червні 2021 на українців чекають 2 довгі вікенди. Додаткові вихідні дні плануються наприкінці місяця – 21 та 28 числа.

Таким чином, для працівників із п’ятиденним робочим тижнем у цьому місяці буде 10 вихідних і 20 робочих днів.

У неділю, 20 червня, православні та греко-католики відзначають Трійцю. Таким чином вихідний день переноситься на найближчий після неї понеділок – 21 червня.

День Конституції України відзначають у понеділок, 28 червня. Завдяки цьому українці знову відпочиватимуть 3 дні поспіль.

Таким чином, вихідними днями в червні 2021 будуть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28 число.

Крім того, у червні на нас чекає низка інших важливих свят:

1 червня – День захисту дітей.

5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища.

6 червня – День журналіста.

10 червня – Вознесіння Господнє.

14 червня – Всесвітній день донора.

15 червня – День захисту людей похилого віку.

20 червня – День медичного працівника, День батька, Трійця.

22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

25 червня – День митної служби України.

27 червня – День молоді.

28 червня – День Конституції України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції свята Трійці.

Фото: Рexels

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