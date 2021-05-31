Модні купальники 2021, які зроблять тебе королевою пляжу

Модні купальники літа 2021 – які вони? Ранок у Великому Місті зібрав головні пляжні тренди, які допоможуть тобі привертати захоплені погляди й почуватися справжньою королевою.

Повний гід по купальниках із фото – у нашому матеріалі.

Модні моделі купальників 2021

Купальник з відкритими стегнами

Плавки з максимально відкритими стегнами – один із головних хітів пляжної моди ось уже кілька сезонів поспіль.

Причому, з кожним роком лінія талії піднімається все вище і вище, а перемичка між стегном і тулубом стає все тоншою.

Надвисокими вирізами обзавелися і злиті купальники.

У чому ж секрети популярності такої моделі? Усе просто. У ній талія стає візуально виразнішою, а ноги – довшими та стрункішими.

Купальник монокіні

Не знаєш, який купальник обрати – злитий чи роздільний? Тоді для тебе є чудове компромісне рішення – монокіні.

У цій моделі плавки і ліф з’єднані, але завдяки великим вирізам відкритих частин навіть більше, ніж прихованих під тканиною.

Тож якщо шукаєш купальник «два в одному» – саме монокіні стане для тебе ідеальним вибором.

Універсальної моделі купальника, який би підходив усім, не існує. Адже всі маємо різні фігури та смаки. Тому при виборі керуйся не лише модними трендами, але й особливостями власного тіла.

Спортивні купальники

Спортивний купальник дає можливість поєднати красу та свободу рухів.

У такому купальнику зручно буде не лише ніжитись під сонечком, але й активно проводити час.

У ньому буде максимально комфортно грати у пляжний волейбол, бадмінтон та у будь-які ігри на води.

Водночас ти виглядатимеш органічно та стильно.

Такий купальник чудово підійде і для пляжу, і для басейну.

Купальник із кільцями

У сезоні літо 2021 дизайнери вирішили прикрасити купальники кільцями.

Металеві і пластикові, яскраві та спокійного забарвлення, дрібні та широкі – у моді будь-які варіанти.

Кільця можуть з’єднувати половинки ліфу, частини купальника-монокіні або просто слугувати прикрасою.

Тож якщо хочеш бути у тренді – обов’язково приміряй цю модель.

Тропічний купальник

Купальники з тропічним принтом створять атмосферу райського острова, навіть якщо ти відпочиватимеш на узбережжі Азовського чи Чорного моря.

Листя пальм і незвичайні тропічні квіти допоможуть тобі створити дійсно свіжий та оригінальний пляжний лук.

До речі, цей принт настільки самобутній, що гратиме першу скрипку в образі. Тому купальник може бути найпростішої моделі – зовсім без декору.

Купальник-бандо

Бандо – одна з головних моделей купальників 2021.

Вона не має бретелей, тому дозволяє отримати ідеально рівну засмагу без білих смужок.

Тож якщо твоя основна мета – це рівномірний золотистий відтінок шкіри, обов’язково зверни увагу на купальник бандо.

Модні кольори та принти купальників 2021

Білий

Чорний

Рожевий

Червоний

Блакитний

Золотистий

Срібний

Флористичний принт

Анімалістичний малюнок

Смужка

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні аксесуари на літо 2021.

Фото: Pexels

Аліна Литвиненко

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