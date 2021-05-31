Мікс комфорту та вишуканості: чоловіча мода на літо 2021

Що носять чоловіки влітку 2021? Ранок у Великому Місті зібрав головні модні тренди.

Хтось із чоловіків слідкує за модою більше, хтось менше, проте ми певні — виглядати стильно та вишукано прагне більшість.

Особливо, в теплу пору.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про головні чоловічі тренди поточного сезону.

Чоловіча мода на літо 2021

Літні бермуди

Почнемо із головного тренду цього сезону — коротких повсякденних штанів, або так званих бермудів.

Напевно, такі шорти є в гардеробі кожного чоловіка.

Вони практичні, зручні, а цього літа ще й неймовірно стильні!

Мінімалізм

Від шортів, які змінюють свій фасон чи не кожного сезону, ми різко перейдемо до стабільної класики.

Так, мова про елегантні чоловічі костюми базових відтінків.

І пам’ятай: що мінімалістичніше — то краще.

Стильні бомбери

Влітку 2021 дизайнери роблять велику ставку на бомбери.

Ці куртки перебрались у наш гардероб просто з авіаційних сил США.

Вони не лише комфортні та практичні, а й мега стильні.

А їх злегка розширені рукави додадуть твоєму образу дух свободи та шарм польоту.

Широкі штани

Як би там не було, але комфорт — головний тренд цього літа.

І це стосується не лише курток та шортів.

Навіть штани набули розміру XXL!

Мова йде, як про класичні, так і про джинсові моделі.

Лляні костюми

Літо — це насамперед про легкість та безпосередність.

Тому дизайнери взялись суміщати ці дві прекрасні асоціації з буденністю та формальністю.

І в результаті отримали стильний та комфортний лляний костюм.

І навіть, якщо подібний фасон не твоє, варто звернути увагу на актуальні цього сезону лляні тканини.

Модні кольори для чоловіків

Класичні чорний та білий

Пастельні тони

Яскраві відтінки літа

Нагадаємо, раніше ми назвали головні антитренди чоловічої моди у 2021 році.

Фото: Pexels

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