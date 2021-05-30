Від звичайного чорного до гурманських сортів. Як правильно заварювати різні види чаю

Правильна технологія приготування різних видів чаю.
Цікаво, як багато людей можуть уявити собі день без чашечки гарячого ароматного чаю?
Через те, що ритуал заварювання цього напою став буденністю, більшість з нас не вбачають у ньому жодного мистецтва.
Проте, знаючи секрети приготування чаю, можна неабияк поліпшити його смак та аромат.
Ранок у Великому Місті зараз про все розповість.
Як правильно заварювати чай
У світі існують тисячі сортів і видів цього напою, але сьогодні ми розповімо лише про найбільш популярні з них.
Чорний чай
Почнемо з абсолютного лідера зі споживання — на нього припадає 75% всіх продажів.
До речі, в Китаї його називають червоним, орієнтуючись не на колір заварки, а на відтінок самого напою.
Заварюють його окропом близько 100 градусів, настоювати рекомендується від двох до семи хвилин.
Зелений чай
Зелений чай є досить вимогливим до умов заварювання.
Його не можна заварювати окропом і небажано довго настоювати, інакше — у смаку може з’явитися гіркота.
Найвища температура заварювання — 80-87 градусів, час — близько трьох хвилин. Чим крупніший листок, тим вища температура заварювання.
Прийнято додавати гарячу воду до чайного листу, що залишився в чашці або чайнику, доки смак не зникне.
Трав’яний чай
Будь-який трав’яний чай — це насправді не тепла водичка, а настій однієї або декількох лікарських рослин.
Щоб він максимально збагатився корисними речовинами, потрібно дотримуватися правил приготування:
- Трав’яний чай завжди повинен заварюватися в закритому посуді, щоб зберігати присутні в травах ефірні масла;
- Аби користь від нього була максимальною, заварювати чай треба не окропом, а гарячою водою (близько 90 °) і не менше 8-10 хвилин, щоб всі трави змогли «віддати» всі цілющі властивості.
- Подрібнені кореневища і плоди (наприклад, шипшина) рекомендується заварювати в термосі, наполягаючи їх протягом декількох годин.
Чай Ройбуш
Цінителям чаю, які бажають розширити свою палітру смаків, обов’язково варто спробувати цей чай. Він цілющий і смачний.
Для повного розкриття смаку і аромату його бажано заварювати в термосі.
Посуд можна використовувати будь-який, окрім глиняного.
Ройбуш можна просто настояти протягом 5-7 хв. Такий напій виходить менш концентрованим, з приємним ароматом і кольором.
Для отримання густого рубінового напою заварку можна прокип’ятити протягом 10 хв. На склянку окропу потрібно взяти 1-2 ч. л. сухої сировини.Також по темі: Як вибрати чорний чай: ознаки якісного продукту Як правильно варити каву в турці: покрокова інструкція Чай матча: чому цей напій став популярним і навіщо його пити
Матча
Ну, а тепер до напою справжніх гурманів.
Матча – це пудра молодого чайного листа, подрібненого на кам’яних жорнах.
Він містить у 137 разів більше антиоксидантів, ніж звичайний зелений чай, і в 70 разів більше, ніж апельсиновий сік!
Окрім користі для здоров’я, він ще й сприяє схудненню.
Чай матча готують у традиційному посуді, для цього знадобляться:
- керамічна чаша;
- бамбуковий вінчик;
- бамбукова мірна ложечка;
- сам чай матча;
Приготування класичного матча:
- Залити в чашу 60-80 мл гарячої води, нагрітої до температури не вище 70-80 градусів;
- Зигзагоподібними швидкими рухами збити матча до однорідності і стійкої піни на поверхні рідини.
Приготування матча-лате:
- Залити в чашу 25-30 мл гарячої води, нагрітої до температури не вище 70-80 градусів
- Зигзагоподібними швидкими рухами збити матча до однорідності.
- Збити в пітчері 150 мл молока в стійку піну не вище 75 градусів.
- Влити молочну піну в матча.
Користуйся рекомендаціями Ранку у Великому Місті і закохуйся в чай ще більше!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як вибрати якісну каву.
Фото: Pexels