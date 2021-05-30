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ICTV Ранок 30.05.2021 06:00
30.05.2021 06:00
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Трійця 2021: чого не можа робити на це свято


Сьогодні, 30 червня, католики усього світу відзначатимуть одне з дванадцяти найбільших свят у церковному календарі — Святу Трійцю.

Які традиції має свято та чого не можна роботи в цей день?

Ранок у Великому Місті зараз усе розкаже.

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Коли святкують Трійцю 2021 православні та католики

Відзначаються так звані Зелені свята у неділю, на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння.

У православних цьогоріч Трійця припадає на неділю, 20 червня. У католиків — на 30 травня.

Трійця – що це за свято

Цього дня згадується та прославляється зішестя на апостолів Святого Духа у вигляді вогненних язиків, після чого вони почали зцілювати та проповідувати Євангеліє різними мовами.

Трійцею це свято називається тому, що світові відкрилася вся повнота дії Пресвятої Трійці — Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.

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Трійця – традиції

На День Святої Трійці християни прикрашають свої будинки гілками дерев і зеленими запашними травами.

Вони символізують відродження всього живого на землі.

Також віряни цього дня відвідують святкове богослужіння в храмі.

Після нього всі поспішають почастувати святковий обід, запрошуючи на нього родичів, знайомих і друзів.

Трійця – що не можна робити

  • Вважається, що на у день Святої Трійці не варто призначати весілля.
  • Як і на інші великі християнські свята, не можна шити, пекти і працювати на городі;
  • Не бажано одному йти в ліс або на поле чи водити туди худобу;
  • Не можна купатися у водоймах, інакше, за давніми повір’ями, русалки затягнуть на дно;
  • Думати про погане, заздрити і злитися на когось теж не слід.

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання зі святом Трійці 2021.

Фото: Pexels

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Теги: релігія, свята, традиції
30.05.2021 06:00



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