Рецепт справжнього плову: 5 секретів приготування

Той, хто куштував хоч раз традиційний плов східної кухні, ніколи не забуде цей смак.

Але не кожна господиня зможе приготувати цю страву з першого разу, адже для цього необхідно знати деякі хитрощі.

Тому Ранок у Великому Місті зібрав усі секрети та поради про те, як приготувати плов.

Секрет №1

Для початку, треба обрати правильний посуд, адже від нього багато чого залежить у цій страві.

Справжній плов готується у казані з товстими стінками.

А все через те, що в казані не пристає м’ясо та рис.

Секрет №2

Звичайно, що головний інгредієнт плову – рис, він також повинен бути особливим.

Краще брати такий рис, в якому мінімальна кількість крохмалю та середньої довжини.

Узбецькі або таджицькі види сортів підходять для плову найкраще.

Секрет №3

У класичному варіанті, страву готують з баранини (лопатка, грудинка або задня частина).

Але, якщо вам більше подобається свинина, яловичина, курка, то вони також підійдуть.

Запам’ятайте, що телятину не бажано обирати, адже вона не дає такого яскравого смаку та аромату цій страві.

Секрет №4

Плов без цибулі та моркви неможливий.

Тут усе просто: ріпчаста цибуля та звичайна морква.

Слід зауважати, що в класичному варіанті використовують жовту моркву, але в Україні її складно знайти.

Також не забувайте, що всі інгредієнти нарізати потрібно великими шматками: цибулю кільцями або півкільцями, а моркву брусочками в 5 мм.

Секрет №5

Плов – не звичайна каша, це достатньо жирна страва з м’ясом та овочами.

Для приготування плову використовується рослинна олія без запаху. У домашніх умовах простіше готувати з рафінованої соняшникової олії.

Тепер, коли ми дізналися всі секрети, давайте спробуємо приготувати плов.

Слід запам’ятати, що співвідношення м’яса, рису, моркви та цибулі має бути 1:1.

Якщо м’ясо не жирне, то краще додати трохи більше олії.

Рецепт плову

Інгредієнти:

м’ясо – 1 кг

рис – 1 кг

3-4 цибулини

морква – 1 кг

олія – 200-250 мл

часник – 1-2 головки

спеції за смаком

Спосіб приготування:

Розігрійте казан і додайте туди олію. Вона повинна добре нагрітися, щоб у майбутньому всі інгредієнти швидко обсмажились. Викладіть м’ясо. Смажте на середньому вогні до золотої скоринки, перемішуючи. Додайте нарізану цибулю та обсмажте до коричневого кольору. Тепер додайте моркву. ЇЇ слід нарізати соломкою, але не треба терти моркву на тертці, бо це впливає на смак. Обсмажте до напівготовності. Налийте кип’ячену воду, щоб вона покрила м’ясо на 1-2 см. Також можна додати перець, сіль, спеції за смаком. Зменшіть вогонь і тушкуйте від 40 хвилин до 1,5 години (в залежності від виду м’яса). Рис необхідно попередньо промити, приблизно 5-7 разів. Через друшляк дайте воді стекти. Коли м’ясо і овочі будуть майже готові, зробіть більший вогонь. Посередині покладіть не очищену головку часнику (верхню частину лушпиння можна прибрати) Викладіть рис та розрівняйте рівним шаром. Потроху наливайте воду, аби вона покривала рис на 2-3 см. Без кришки доведіть все до рівномірного кипіння. Можна додати ще спецій. Зменшіть вогонь на мінімум та накрийте кришкою на 35-40 хвилин.

Нічого не перемішуйте на цьому етапі! Та не забудьте дістати часник після приготування.

Вітаю! Ми з тобою приготували справжній плов та дізнались секрети, які в цьому нам допомогли.

Не бійся експериментувати та щось змінювати, адже головне, щоб усе подобалось тобі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як смачно приготувати та замаринувати м’ясо вдома.

Фото: Pexels

Мар’яна Ткаліч

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