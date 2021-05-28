Секрети краси японок: як зберегти молодість і красу

Секрети краси японок – як вони зберігають молодість та красу.

Жительки Японії славляться своєю красою і довели свою могутність у силі молодості, краси і безперечного здоров’я.

Хороша новина полягає в тому, що кожна з нас може слідувати правилам їхнього догляду за обличчям, способам харчування та різноманітним спробам покращення самопочуття.

І ефект точно не змусить чекати.

Як доглядають за собою японки?

Водорості

Японки використовують їх для збереження молодості різноманітними способами. Наприклад, готують і кладуть у їжу як приправу, а також додають у косметичні засоби.

Водорості захищають від сонячних променів, вирівнюють тон обличчя і зволожують шкіру. Найсильніший ефект мають водорості Норі, тому вони найбільш популярні.

Колаген

Існує три типи колагену: тваринний, рослинний та морський.

Зазвичай японки користуються кремами з рослинним колагеном – він ідеально підходить для відновлення краси шкіри, волосся, нігтів, а ще для здоров’я суглобів.

Проте, колаген приймають і в середину – його додають у їжу та чай. Японки запевняють, що він допомагає для еластичності тканин.

Олія камелії

Інколи її називають Цубакі. Олія камелії за складом схожа на шкірне сало людини і добре поглинається.

Вона багатофункціональна, тому її можна використовувати не тільки для масажу обличчя, але й замість кондиціонеру волосся і для загоєння дрібних ран.

Квасоля адзукі

Японки роблять пілінг для обличчя та тіла за допомогою квасолі адзукі. Боби треба подрібнити до стану порошку – це дозволить не травмувати шкіру, але зробити її чистою.

На основі цього компоненту можна робити маски для обличчя разом із оліями або соком алое.

Жирні кислоти

Японки слідкують за своїм харчуванням і тому намагаються вживати якомога більше жирних кислот омега-3 та омега-6.

Вони містяться у шпинаті, олії, горіхах, червоній рибі, авокадо, мигдалю, мідіях. Також їх можна придбати в аптеці у вигляді капсул.

Рецепт японської маски для зволоження обличчя

Найважливіший компонент – водорості, будь-якого виду.

До 20 г сухих водоростей потрібно додати 50 мл окропу і залишити на півгодини.

Після цього покласти столову ложку жирної сметани, чайну ложку рідкого меду та 5-7 крапель масла жожоба. Перемішати і накласти маску на обличчя на 15-20 хвилин.

Зауважимо, що маску треба використати повністю, бо згодом вона втратить увесь ефект.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси кореянок.

Анастасія Закомолдіна

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