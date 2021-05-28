Пристрасть, ніжність, позитив: 5 наймодніших відтінків лаку для нігтів 2021

ТОП-5 модних відтінків лаку для нігтів 2021.

Коли хочеться життєвих змін, а каре рубати шкода, дівчата зазвичай фарбують нігті.

А що, новий манікюр — класна можливість підняти собі настрій і доповнити образ.

А щоб він був стильним, варто стежити за останніми трендами.

Читай матеріал Ранку у Великому Місті, щоб обрати свій ідеальний лак для нігтів і мати +1 тему для розмови з майстром манікюру.

Модні відтінки лаку для нігтів 2021

Оливковий

Почнемо із кольору, що у 2021 році перебуває на піку своєї слави.

І не дивно — оливковий завжди виглядає на нігтях вишукано й дорого.

А найголовніше, що для цього йому не потрібно жодних помічників!

Усі відтінки оливкового стануть відмінним доповненням твого стильного образу.

Насичений винний

Класичний червоний — це звісно добре, але варто змінити його на колір вина і… пристрасті.

Цей неймовірний відтінок підкреслить твою жіночність та сексуальність.

Із дизайном чи без, він виглядатиме однаково розкішно!

Срібний

Під сріблястим відтінком ми маємо на увазі ультра-модний у 2021 світло-сірий колір із текстурою перламутру.

Це самодостатній колір, що не потребує додаткових маніпуляцій з дизайном.

Його фішка — баланс між святковістю та стриманістю.

Бежевий

Немає нічого практичнішого за бежевий колір, адже його можна поєднати зі всім.

Цей ніжний відтінок допоможе тобі ще й приєднатись до одного з головних трендів цього року — природності.

Ну поглянь, як стримано й доречно він виглядає на нігтях — рай усіх мінімалістів!

Неон

Якщо тобі не до душі усе, що пастельне й мінімалістичне, тоді обирай неонові відтінки.

Кислотно-зелений і яскраво-жовтий — цьогоріч у тренді.

Тож не відмовляй собі у позитиві, фарбуй нігті у неон і наближай тим самим літо!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний літній манікюр 2021.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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