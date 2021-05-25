Зелені свята 2021: коли і як святкують Трійцю православні та католики

Коли Трійця 2021: дата та традиції святкування.
Свята Трійця — одне з дванадцяти найбільших свят у церковному календарі.
Воно завжди відзначається у теплу пору, проте не має постійної дати.
То коли продовжать весняні святкування православні і католики?
Ранок у Великому Місті усе розповість.Також по темі: Сезон шашликів: як вибрати якісне м'ясо і навіщо перевіряти термін придатності вугілля? Календар садівника-городника на червень 2021: сприятливі дні для посіву Четверта хвиля коронавірусу? Що чекає на Україну після травневих свят
Все про Зелені свята 2021
Що це за свято?
У свято Трійці згадується та прославляється зішестя на апостолів Святого Духа у вигляді вогненних язиків.
Після цього вони раптово навчилися зцілювати і пророкувати, а також заговорили різними мовами, щоб нести кожній людині на землі Слово Боже.
Трійцею це свято називається тому, що саме цього дня світові відкрилася вся повнота дії Пресвятої Трійці — Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.
Дата Трійці 2021
Відзначаються так звані Зелені свята у неділю, на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння.
У православних цьогоріч Трійця припадає на неділю, 20 червня. У католиків — на 30 травня.
Чому православні та католики святкують у різні дні?
Для початку, слід відповісти на питання, що мучить і заплутує вже не одне покоління поспіль.
Чому ж католики і православні святкують у різні дні?
Святкують вони одного дня, проте за різними календарями. На Заході – за григоріанським, а на Сході – за юліанським.
Все це через реформу папи Римського Григорія ХІІІ, який вирішив виправити неточності у юліанському календарі — він відставав аж на цілих 10 днів.
Але православна церква на цю ініціативу не погодилась.
Традиції свята – чого не можна робити
- Вважається, що на у день Святої Трійці не варто призначати весілля.
- Як і на інші великі християнські свята, не можна шити, пекти і працювати на городі;
- Не бажано одному йти в ліс або на поле чи водити туди худобу;
- Не можна купатися у водоймах, інакше, за давніми повір’ями, русалки затягнуть на дно;
- Думати про погане, заздрити і злитися на когось теж не слід.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про вихідні в червні 2021.
Фото: Pixabay