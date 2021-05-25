Вихідні в червні 2021: коли і скільки будуть відпочивати українці

У червні 2021 на українців чекають 2 довгі вікенди. Додаткові вихідні дні плануються наприкінці місяця – 21 та 28 числа.
Таким чином, для працівників із п’ятиденним робочим тижнем у цьому місяці буде 10 вихідних і 20 робочих днів.
У неділю, 20 червня, православні та греко-католики відзначають Трійцю. Таким чином вихідний день переноситься на найближчий після неї понеділок – 21 червня.
День Конституції України відзначають у понеділок, 28 червня. Завдяки цьому українці знову відпочиватимуть 3 дні поспіль.Також по темі: Любовний гороскоп на літо 2021: що пророкують зірки у коханні? День вишиванки: як і навіщо з’явилося це свято Магнітні бурі в травні 2021 – календар небезпечних дат
Таким чином, вихідними днями в червні 2021 будуть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28 число.
Крім того, у червні на нас чекає низка інших важливих свят:
- 1 червня – День захисту дітей.
- 5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища.
- 6 червня – День журналіста.
- 10 червня – Вознесіння Господнє.
- 14 червня – Всесвітній день донора.
- 15 червня – День захисту людей похилого віку.
- 20 червня – День медичного працівника, День батька, Трійця.
- 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
- 25 червня – День митної служби України.
- 27 червня – День молоді.
- 28 червня – День Конституції України.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції свята Трійці.
Фото: Рexels